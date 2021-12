Las lágrimas de Juana Viale en el cierre de su programa: «Soy una agradecida de la vida»

Compartir

La actriz hizo un balance de su rol como conductora y se refirió a la posibilidad de continuar en ese rol el año próximo

“Todo concluye al fin, nada puede escapar / Todo tiene un final, todo termina”. Los versos de Vox Dei, infaltables en cada despedida, también sonaron improvisadas en el último capítulo del 2021 de La noche de Mirtha, con Juana. En una mesa relajada y distendida que presentó el ciclo de El Trece, Juana Viale recibió a la actriz Verónica Llinás, al actor Luciano Cáceres, el diseñador Mariano Caprarola y el actor y director de cine Nicolás Stupenengo, quienes intercambiaron experiencias de vida y adelantaron algunos de sus proyectos para la temporada de verano.

Hacia el final del programa, la conductora recibió unas flores y una carta de parte de Storylab, la productora que encabeza su hermano Nacho. “Lloro sin saber qué es”, admitió Juana ya conmovida. “Hace dos años fuimos en busca de ayuda ante el flagelo que aun hoy vive el mundo. El programa debía seguir, esa era la voluntad de tu abuela”, leyó, con la emoción en aumento. “Encontramos la ayuda y hoy tenemos una conductora en constante evolución y protagonismo”, continuó, ya con la voz entrecortada.

“Tu crecimiento nos llena de orgullo y es merecido. Qué lindos son los ladridos, usted está cabalgando”, prosiguió, mientras Cáceres, su director en la obra El ardor, le tomaba la mano para darle ánimo. “Te amamos y agradecemos, donde sea siempre estaremos juntos”, concluía el texto firmado por los directores Nacho Viale y Diego Palacio y todo StoryLab. Cabe recordar que desde el 20 de marzo del 2020, por cuestiones sanitarias Juana tomó la conducción de los dos ciclos de su abuela, La noche de Mirtha y Almorzando con Mirtha Legrand.

“Épico lo tuyo, como se dice ahora. Épico”, recalcó Llinás , mientras los aplausos delante y detrás de cámara abrazaban a la conductora. “Uno es como un protagonista más. Nada de esto puede ser sin mis invitados, sin la producción, sin Jime Cocina (a cargo de Jimena Monteverde), mi equipo de producción, los técnicos y los cámaras”, agradeció en medio de la emoción.

A continuación, Juana se refirió a su experiencia como conductora con absoluta sinceridad y agradeció las permanentes enseñanzas de aquellas personas que llevan años de trayectoria: “Mi idea…como dicen, yo caí acá como por arte de magia. Solamente tengo palabras de agradecimiento a todos mis invitados. No es fácil coordinar agendas y han hecho locuras para estar acá. Respeto a todo el mundo, que vengan acá y puedan decir lo que quieran”, señaló a modo de balance por sus casi dos años al frente del histórico programa.

“Soy una agradecida de la vida, termina este ciclo hermoso”, concluyó, y se atrevió a realizar algunas conjeturas respecto al futuro: “¿Qué va a pasar el año que viene? No sé, tampoco me interesa porque el destino me lo va a hacer saber”, remató sin dar más precisiones acerca de su continuidad o no en el programa. Para distender, sí se refirió a los próximos pasos de El ardor, con los que realizará una gira por Uruguay, y terminó el bloque con un brindis con sus invitados.

Para el final, quedó un desfile a cargo de Mariano Caprarola, que presentó los más destacados vestidos de reconocidos diseñadores, incluidos Claudio Cosano -quien vistió a Mirtha en su regreso del sábado pasado- y Gino Bogani, quien viste habitualmente a Juana. De hecho, la actriz se dio el gusto de lucir en la pasarela su atuendo. El domingo al mediodía habrá un especial con los mejores momentos del año, pero el cierre formal del ciclo fue en el sillón del living, chocando las copas con sus invitados y augurando los deseos parea lo que vendrá: “Que la Pachamama siga prevaleciendo sobre la conciencia de los seres humanos. Y por mi abuelita, mi hermano y mi familia”.

