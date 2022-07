Las Leonas eliminaron a Alemania y jugarán la final del Mundial ante Países Bajos

Compartir

La selección argentina igualó 2-2 en el tiempo reglamentario y se impuso en la definición final. El domingo irá ante Países Bajos por el título.

Las Leonas son finalistas del Mundial de hockey. El seleccionado argentino se impuso en los penales australianos contra Alemania luego de empatar 2-2 y el domingo chocará ante Países Bajos, que eliminó a Australia, en el gran duelo. La final podrá verse desde las 16.30 por EPSN 2 y Star+.

Arrancó torcida la historia para el combinado nacional porque antes del minuto de juego, las europeas ejercieron una buena presión, consiguieron córner corto y desde allí gritaron el 1 a 0 gracias al tiro de Zimmerman que se desvió en Hanna Granitzki. Sin embargo, sobre el final del primer cuarto Agustina Gorzelany estampó el empate y festejó su séptimo tanto en el torneo. Fue después de un córner corto que se desvió en Zimmerman y pasó entre las piernas de la arquera alemana.

En el segundo cuarto a la Argentina le costó encontrar situaciones de peligro y sufrió demasiado atrás. Belén Succi, la gran heorina ante Inglaterra, tuvo que volver a aparecer para salvar a Las Leonas con sus tapadas y sus achiques. Pero, una avivada de Sofía Toccalino fue clave para poner en ventaja al equipo al jugar rápido un tiro libre y ante la distracción de las germanas pudo desbordar por derecha para buscar a Agustina Albertario, quien no falló y marcó el 2-1.

El segundo gol de Alemania llegó casi sobre el cierre del tercer cuarto luego de una buena jugada colectiva que las defensoras argentinas no pudieron cortar. Succi volvió a aparecer con una gran tapada, pero Charlotte Stanpenhorst capturó el rebote, dominó y no perdonó. 2-2.

En el último cuarto Las Leonas buscaron con todo la victoria, con una presión asfixiante y tuvieron cuatro córners cortos. Sin embargo, la falta de precisión y las intervenciones de la arquera germana privaron a las jugadoras de alzarse con la victoria. De esta forma, el pase a la final se definió en los penales australianos.

En la definición por penales australianos, Julieta Jankunas falló el primero, pero Agustina Albertario, Delfina Thome, Agostina Alonso y Rocío Sánchez Moccia festejaron para la Argentina que contó con una tapada clave de Succi y otro fallo de las alemanas. De esta manera, la Albiceleste se quedó con el pase a la final.

“Nos tuvimos confianza en los penales, los veníamos trabajando”, declaró Succi en diálogo con ESPN después del triunfo. “Hoy demostramos que somos un gran equipo”, sentenció la arquera y una de las figuras del torneo que además cumplirá años mañana, el día del gran duelo contra Países Bajos.

El equipo que dirige Francisco Ferrara mantuvo su invicto en el Mundial y además desplegó un juego que sitúa a Las Leonas como una de las candidatas a quedarse con el primer puesto. Argentina había terminado líder del Grupo C con tres victorias: 4-0 ante Corea del Sur y España, y cerraron con un contundente 7-1 ante Canadá. Luego de los encuentros por la reclasificación entre 2° y 3° de las zonas, y tras tener seis días de descanso, salieron a la cancha y se vieron las caras contra la fortaleza defensiva de Inglaterra en cuartos de final al que vencieron 1 a 0.

Argentina jugará la final del Mundo nuevamente. La última vez que lo lograron este título fue hace más de una década, en Rosario 2010, en tiempos donde todavía brillaba Luciana Aymar con la 10 en la espalda. Ahora, de la mano de la puntería de Agustina Gorzelany en los córner cortos -lleva 7 goles y es una de las máximas anotadoras del torneo-, más el aporte de Succi en el arco y un equipo que tiene otros puntos altos como Majo Granatto y Agustina Albertario, el seleccionado está listo para volver al máximo escenario del hockey femenino.

