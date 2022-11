Las Leonas empataron con Alemania que fue más eficaz en los penales

Compartir

Todo suma. Y más si el objetivo está trazado de cara a los Juegos Olímpicos, como se encarga de remarcar permanentemente Fernando Ferrara, el entrenador. Las Leonas saben que todo lo que se haga, en cada partido y en cada entrenamiento de aquí a la gran cita del deporte mundial, tiene como propósito obtener esa medalla de oro esquiva para el mejor conjunto femenino del deporte argentino.

Por eso el empate 2 a 2 contra Alemania y la posterior derrota por penales por 3 a 0 debe ser observado bajo aquella lupa de jugar en la FIH Pro League un torneo «preparatorio». Primero, de cara a los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 que otorgarán el pasaporte olímpico; y después, de frente a París 2024.

Luego de las dos victorias del arranque de la primera serie de partidos, las Leonas volvieron a enfrentar a un equipo alemán que propuso un partido muy físico pero que tuvo una sustancial diferencia con respecto al primer juego del sábado que había terminado con goleada por 4-2 para el seleccionado nacional. Ahora Alemania golpeó de entrada y a los 8 minutos se puso en ventaja por intermedio de Charlotte Stapenhorst. Con el resultado en contra el local buscó controlar el juego y se hizo fuerte con sus volantes y con Van der Heyde sorprendiendo desde el fondo con sus escaladas, aunque no tuvo fluidez en su línea ofensiva para vulnerar la defensa adversaria. Fueron casi tres cuartos en los que Argentina buscó romper las líneas alemanas pero no pudo quebrar la resistencia de Rother.

Hasta que a los 16 minutos del complemento, cuando recién había comenzado el cuarto y último período, un centro desde la izquierda de Sánchez Moccia encontró a Julieta Jankunas en el área y la delantera, con un delicioso desvío, puso el empate parcial.

Pasaron solamente seis minutos y la cordobesa ratificó su capacidad goleadora. Fue cuando Toccalino tiró la diagonal desde la derecha y, tras sacarse de encima a una defensora, definió con un tiro fuerte y rasante a la tabla.

Alemania quedó aturdido. Y Argentina tuvo la victoria al alcance de la mano. Pero un error de Van der Heyde en el área de las Leonas le permitió a Pia Maertens llegar a la igualdad a sólo seis minutos del cierre.

Ya en los penales -en la última edición de la FIH Pro League el equipo nacional había disputado tres definiciones por esa vía con dos derrotas y una victoria-, las Leonas perdieron el punto bonus. Fernández Ladra, Andrada y Thomé no pudieron vulnerar la resistencia de Rother (los penales de Fernández Ladra y Thomé terminaron en sendas infracciones de las argentinas al tocar la pelota con el pie) mientras Cosentino no pudo hacer nada frente a la efectividad de Weidermann, Strauss y Lorenz.

