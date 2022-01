«Las lluvias colaboran en frenar el avance del fuego de los incendios», analizaron desde el INTA

Compartir

Linkedin Print

Las lluvias registradas sobre la tarde del lunes y madrugada del martes en algunos puntos de la provincia no alcanzan a compensar el déficit hídrico de dos años, pero sí colaboran en frenar el avance del fuego de los incendios, indicaron desde la Agencia de Extensión Rural del INTA.

“En la parte productiva las lluvias son muy limitantes porque no alcanzan a compensar el déficit, pero sí traen cierto alivio a la hora de contener los focos de incendios y el avance del fuego, que fue bastante preocupante durante la primera semana de enero”, destacó el jefe de la Agencia, ingeniero Federico Miranda.

Recordó el técnico que el fuego avanza mucho más rápido con baja humedad ambiente y alta velocidad del viento, pero también hay que entender que climáticamente estamos en una fase de La Niña, que “se prevé que se va a extenderse todo el primer trimestre del 2022”.

Indicó además que comparando la escasa humedad del suelo actual, “no se ha visto en los últimos veinte años, inclusive en la sequía del año 2013” al igual que los focos de incendio, que dependiendo del satélite que se utilice, tuvo durante la primera quincena de enero tuvo entre 14 a 16 mil focos de calor, que no significa que cada punto sea un incendio.

Como ejemplo, señaló que en el departamento Formosa se quemaron más de 28 mil hectáreas desde el 1 al 11 de enero. “Todos los campos de alrededor de la ciudad de Formosa fueron víctimas del fuego”,expresó.

En ese sentido dijo que las lluvias registradas en las últimas horas, “van a apagar esos focos, y en otros casos los va a contener, dependiendo en qué localidad sea, obviamente es un alivio muy grande”, aunque aclaró que desde el punto de visto productivo sigue siendo una limitante.

Señaló Miranda que toda esta situación se explica por el cambio climático, al señalar que desde 2013 a la fecha, “hemos pasado por varios períodos de inundación por exceso hídrico o crecida de los ríos, a veces en conjunto también, o sequía como nos toca ahora, 2013 y 2020 cuando se quemaron miles de hectáreas, con fuego que entró desde el Paraguay”.

Comisión emergencia

agropecuaria

Al comentar sobre la reunión de la Comisión provincial de Emergencia Agropecuaria, convocada por el subsecretario de la Producción Alejandro García, donde las entidades técnicas mostraron informes sobre la actualidad y hubo un intercambio con las asociaciones de productores, señaló que “la mesa está en sesión todavía, la idea es ir definiendo las consecuencias de esta sequía en el territorio y tratar de definir cuáles son las áreas más afectadas”.

Compartir

Linkedin Print