Las Panteras arrancan el Sudamericano en Recife

La Selección Argentina comenzará a disputar el Sudamericano en Recife, Brasil, después de haber ganado la Copa Panamericana por primera vez en su historia. El debut era este sábado a las 18 hs ante Perú.

Las Panteras vienen de obtener un logro histórico y seguirán en Brasil el camino de preparación para el Preolímpico de Japón e intentarán conseguir la mayor cantidad de puntos importantes para el ranking de la FIVB.

Torneo

El torneo se jugará del 19 al 23 de agosto entre Brasil, Argentina, Chile, Colombia y Perú. El modo de disputa es de todos contra todos y el que consiga más puntos será el ganador del torneo. Los partidos serán transmitidos por voleysur.org

Daniel Castellani eligió a las mismas jugadoras que salieron campeonas en Puerto Rico.

Plantel Selección Femenina

Victoria Mayer

Tatiana Vera

Bianca Cugno

Erika Mercado

Yamila Nizetich

Daniela Bulaich

Candelaria Herrera

Bianca Farriol

Brenda Graff

Agostina Pelozo

Tatiana Rizzo

Antonela Fortuna

Candela Salinas

Eugenia Nosach

Fixture

Sábado 19 – 18 hs Argentina vs Perú

Domingo 20 – 18.30 hs Argentina vs Brasil

Lunes 21 – 20.30 hs Argentina vs Chile

Martes 22 – 18 hs Argentina vs Colombia