Las primeras vacaciones románticas de Valeria Lynch y Mariano Martínez en Córdoba

Valeria Lynch se separó de Cau Bornes en 2019, luego de 13 años de relación. Durante esos años, ella se convirtió en la mamá de Tais, la hija del cantante fruto de una relación anterior. «La decisión fue de común acuerdo. Dentro de todo estoy tranquila”, dijo la cantante a Teleshow sobre el fin de esta relación.

El distanciamiento se dio a mediados del año pasado, entre rumores de infidelidad cruzadas entre ambos cantantes. Lo llamativo fue que el músico brasileño se quedó un tiempo viviendo en la casa de la cantante hasta que finalmente se mudó a un hotel de Capital Federal.

En ese momento, Cau contó detalles de los conflictos matrimoniales que venían generando un fuerte roce entre ellos y que detonaron el divorcio definitivo: “Estábamos en una habitación diferente porque a Valeria le gusta mirar películas de asesinatos hasta las 5 de la mañana, y yo soy de mirar películas de amor. Yo dormía impresionado, entonces le pedía que baje el volumen. Me compré auriculares, intentamos de todo…”.

A poco de la separación, fuertes rumores señalaron que la intérprete había apostado nuevamente al amor de la mano de Mariano Martínez, el cantante y guitarrista de Ataque 77. Ellos se conocían desde hace varios años y compartieron escenarios. Pero en 2017 Martínez participó del disco “La extraña dama del rock” que Lynch grabó con varios artistas.

La relación de amistad entre los artistas se fue fortaleciendo. Incluso ambos se tatuaron una frase en el antebrazo. Ella eligió el derecho y él el izquierdo. “Mi chance es hoy”, son las palabras que eligió la intérprete de “Mentira”; justamente se trata de un verso de la canción “Chance”, escrita por su colega. Mientras que el rockero se tatuó la frase: “Es el momento”.

Ninguno confirmó el romance hasta ahora: Valeria se animó a blanquear públicamente su primeras vacaciones con Mariano. De esta manera, compartió con sus seguidores un divertido video juntos en su cuenta oficial de Instagram. En la publicación, ella graba con su celular dentro de un vehículo mientras él está manejando.

“Muy concentrado en la ruta @marianogabrielmartinezok y yo molestándolo 🤣 #vacaciones #cordoba #solardelrock #cosquin #cosquinrock #juntos #enlacarretera🚘 #violeta #fucsia #rosa #pelo #punk #felices #partimos #partimoscontodo #hastalavuelta”, escribió la popular intérprete. Hasta el momento, el video ya obtuvo más de 32 mil reproducciones.

Por otra parte, Cau Bornes también rehízo su vida amorosa luego de su separación. El pasado 26 de diciembre se casó en secreto en la capilla de un pueblo cordobés, y se fue de luna de miel a Brooklyn, Nueva York, para cumplir un viejo sueño. “Estoy feliz porque los engañé”, señaló Cau en un audio que envió a Infama, el programa de América donde brindaron la sorpresiva noticia.

“El 26 de diciembre de 2019 me casé con María en Córdoba. Los periodistas no son capaces de preguntar para saber información. Googlean todo muy mal. Se dijo que me casaba el 12 de abril de 2020. Todo mentira. Me casé el 26 de diciembre del año pasado”, finalizó.