«Las provincias deben ajustarse a lo que reciben por coparticipación», afirmó Paoltroni

El Gobierno nacional confirmó que habrá un “ajuste mayor” hacia las provincias a partir de la exclusión del capítulo fiscal de la ley ‘Bases’ que se discute en el Congreso. El senador nacional, Francisco Paoltroni en contacto con el Grupo de Medios TVO habló al respecto y afirmó que «Las provincias deben ajustarse a lo que reciben por coparticipación». Así mismo indicó que “Esto llevará su tiempo, lo normal para arreglar cualquier desastre de esta índole, pero soy optimista de que nos va a ir bien a todos”.

Paoltroni comenzó diciendo: “no estoy en las negociaciones que se llevan adelante, pero sigo muy de cerca lo que hace a este tema. Ahora se va a tratar en la Cámara de Diputados y posiblemente ya salga aprobado mañana (por hoy), pase a la Comisión del Senado y después ya se pueda debatir”.

“Esperemos que se apruebe cuanto antes esto porque lo que esto trae es un impacto real al arranque y despegue económico, esta es la intención de todas estas reformas, para mi hubiese sido mejor aprobar como estaba y en todo caso después se corregía algo que no genere lo deseado, pero hay que decir que ya se ha generado un shock en la economía mucho más pronto de lo que se esperaba”, acotó.

Ajustes en las transferencias

a las provincias

Al respecto indicó “las provincias deben ajustarse a lo que reciben por coparticipación que es lo que corresponde por ley, pero en este paquete de medidas habían muchas cosas coparticipables también, así que por lo tanto el ajuste es para todos, pero acá lo que no se pone en duda es el objetivo del déficit cero porque cuanto más rápido se logre el déficit cero, antes se logrará la mejoría para toda la economía que beneficie a los argentinos”.

Postura de Gildo Insfrán

al respecto

En cuanto a la postura del gobernador Insfrán en relación a lo que se está tratando, señaló “entiendo que hubo una reunión al inicio de la gestión con todos los gobernadores, Insfrán no habló en esa reunión, eso es lo que me han dicho a mi, pero creo que el diálogo sólo está sujeto a las cuestiones necesaria de cada ministerio y lo que corresponde, pero no de concesiones porque sí, como ocurría antes”.

“Esto llevará su tiempo, lo normal para arreglar cualquier desastre de esta índole, pero soy optimista de que nos va a ir bien a todos. Tenemos que saber que primero hay que ordenar la economía para que tengamos crédito, inversión y trabajo genuino”, explicó.

Sin sector privado

“El problema más grande que tiene Formosa, es que no hay sector privado, no se genera nada. En Formosa siempre se ha combatido el trabajo privado, es por ello que el aparato productivo está destruido en la provincia”, puntualizó.