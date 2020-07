Las selecciones de vóley con calendario para Tokio 2021

Compartir

Los Juegos Olímpicos de Tokio se disputarán en 2021 y la FIVB confirmó este viernes el calendario de competencia para ambas ramas. Argentina tiene a sus dos selecciones clasificadas para la máxima competencia mundial, que comenzará el 24 de julio para la Selección de Marcelo Méndez y para Las Panteras.

Luego de la postergación de la máxima cita del deporte debido a la pandemia de COVID-19 y a la confirmación de las nuevas fechas para su disputa por parte del COI, ahora se conoce el calendario específico para el voleibol, que se mantiene igual que en la planificación original, únicamente adaptando el calendario a 2021.

La acción en el Ariake Arena, entonces, iniciará el 24 de julio con el partido entre Italia y Canadá por la rama masculina y culminará el 8 de agosto con la final femenina, un día después que el juego por el oro masculino. Unas horas más tarde de la final de mujeres se realizará la ceremonia de cierre de los Juegos.

Los dirigidos por Méndez harán su debut ante Rusia el 24 a las 2:20am para luego enfrentar a Brasil, Francia, Túnez y Estados Unidos. Los partidos serán día por medio, alternando una jornada de juegos masculinos y una de juegos femeninos. Para la Selección de Hernán Ferraro el debut será el 25 de julio frente a Estados Unidos, pero por la diferencia horaria, se verá a las 23hs del 24 en nuestro país. Las Panteras se medirá más tarde ante Rusia, Italia, Turquía y China.

Los Juegos Olímpicos regresan a Tokio, lugar donde el vóley hizo su presentación olímpica en 1964. La fase preliminar tendrá seis partidos por jornada y concluirá el 1 de agosto para los hombres, disputándose los cuartos de final el 3, las semifinales el 5 y la final el 7. En la caso de las chicas, la fase preliminar se definirá el 2 de agosto, abriendo paso a cuartos de final el 4, semifinales el 6 y la definición el 8.

Calendario Selección

Argentina Masculina

Fase Preliminar

24/7 Argentina vs Rusia 2:20am

26/7 Argentina vs Brasil 9:45am

28/7 Argentina vs Francia 2:20am

30/7 Argentina vs Túnez 4:25am

1/8 Argentina vs USA 9:25am

Calendario Selección

Argentina Femenina

Fase Preliminar

24/7 Argentina vs USA 11:05pm

26/7 Argentina vs Rusia 9pm

28/7 Argentina vs Italia 9pm

31/7 Argentina vs Turquía 2:20am

2/8 Argentina vs China 4:25am