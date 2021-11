Las ventas minoristas registraron un alza del 9% interanual, según CAME

Compartir

Las ventas minoristas de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) a precios constantes registraron un crecimiento del 2,5 por ciento en octubre en la comparación mensual, en tanto, respecto al mismo mes de 2020 el incremento fue del 9,1 por ciento, según informó ayer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

El detalle de la entidad aseguró que «fue un buen mes para el 57 por ciento de los negocios consultados, y especialmente, para aquellos vinculados al Día de la Madre, aunque no todos vendieron como quisieron».

Asimismo, señaló que la proyección para lo que resta del presente calendario no otorga muchas certezas: «No está muy clara aún sobre cuál será la tendencia para este fin de año, siendo que octubre suele ser un mes termómetro, pero este 2021 no dejó un panorama muy cierto».

El Índice de Ventas Minoristas Pymes indica que el alza mensual estuvo impulsada por los sectores de Perfumería y Cosmética (+10,3%), Calzado y marroquinería (+7,6%) y Electrodomésticos, electrónicos, computación, celulares y accesorios (+4,8%).

El buen rendimiento de octubre se explica en las subas de ocho de los 11 rubros relevados.

En relación al mismo mes del año pasado las mayores tasas de variación se presentaron en Jugueterías y librerías (+55,7%) y Ropa y artículos deportivos y de recreación (+50,4%).

De los 11 rubros analizados seis progresaron, mientras que cinco retrocedieron.

La mayor baja se dio en Neumáticos y repuestos de autos y motos (-14,9%), precisó la CAME.

En comparación con el mismo periodo de 2019, las ventas cayeron 1,1 por ciento, dándose la mayor baja también en el sector de Neumáticos y repuestos de autos y motos (-23,8%).

El relevamiento aporta que las ventas acumulan un alza de 13,8 por ciento durante lo que va del año frente a iguales meses de 2020, aunque se mantienen 9,1 por ciento debajo del mismo periodo de 2019.

La entidad gremial empresaria informó que los resultados se obtuvieron sobre el promedio de las tasas de variaciones mensuales y anuales informadas por 725 comercios del país entre el 1 y el 4 de noviembre.

