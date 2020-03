Laura Azcurra cruzó a Luis Brandoni por sus dichos sobre Actrices Argentinas

Compartir

Linkedin Print

La artista se manifestó furiosa después de que su colega comentara que las integrantes del colectivo, del cual ella forma parte, “cuando matan a una mujer policía no dicen nada”.

Laura Azcurra manifestó su disconformidad respecto de los dichos de Luis Brandoni sobre Actrices Argentinas y calificó a su colega de “ignorante”. El artista había dicho en diálogo con el ciclo radial El show del espectáculo: “Lo que no me gusta es que cuando se mueren otras mujeres no las consideren mujeres, tienen un sesgo partidario inocultable” y que “‘Ni una menos’ significa ni una mujer menos muerta, y cuando matan a una mujer policía no dicen nada’”.

En una entrevista con Juan Etchegoyen por Radio Mitre, Azcurra, una de las integrantes más activas de Actrices Argentinas, se refirió a las declaraciones de Brandoni: “Me da tristeza porque estamos ante un ignorante. Porque el compañero nunca vio lo que estamos haciendo las compañeras. El año pasado, junto con otras colectivas, no solo la de Actrices Argentinas, le dimos luz al caso de Anahí de la Fuente, una compañera que estaba trabajando en el Centro Cultural San Martín que denunció el acoso que tenía de parte de su jefe y él decide echarla. Para nosotras fue una organización muy importante poder encontrarnos y reunirnos con otras colectivas de mujeres, que vienen de otros gremios y otros espacios”.

Y agregó, en referencia a Brandoni: ”Me da pena decir que este compañero… Porque entiendo que es un compañero también, de otra generación, con otros mandatos y otras herramientas con las que creció. Nos pasa también en el movimiento de mujeres que inevitablemente tenemos que abrazar a los hombres y mujeres que todavía tienen mucho del patriarcado y aún son machistas. Hay muchas mujeres que también han replicado el ejemplo de seres machistas a su alrededor: madres, padres, tíos, jefes. Lo que sea. Entonces siempre me gusta decir que somos víctimas de víctimas, porque realmente venimos de ejemplos muy tremendos que hemos replicado sin analizar en este presente”.

Según su testimonio, por esos motivos es necesario hacer “un trabajo interno” para evitar seguir “replicando violencia y opresión”. En ese sentido, las palabras de Brandoni “son un poco tristes porque es una pena que no entiendan el contexto de dónde nosotras estamos llevando adelante nuestra lucha y la de un montón de mujeres”.

“Y no es solo nuestra lucha con la denuncia de Thelma Fardin por haber sido abusada sexualmente, sino también precarizada. Eso es algo que quedó en segundo plano. Pero ella viajó sin adultos –el adulto responsable fue el agresor– y viajó sin contrato laboral. O sea, todo mal. Entonces digo, ‘bueno, amigo, hay que aggiornarse, abrazarse y empezar a entender que realmente los privilegios con los que muchos hombres crecieron, en este momento empezamos a darnos cuenta de que sí, realmente fueron privilegios para hombres’”, concluyó.

Brandoni había sorprendido con sus fuertes críticas al colectivo de actrices. “‘Ni una menos’ significa ni una mujer menos muerta, y cuando matan a una mujer policía no dicen nada. Entonces, ¿cómo es el asunto? Las mujeres son todas mujeres o porque tienen un oficio en el que se juegan la vida, si la matan no son mujeres… ¿No merecen ningún reconocimiento? Este es el fanatismo que está creando situaciones muy penosas”, fueron las palabras del actor que despertaron la polémica.

Brandoni no solo se detuvo a hablar del colectivo, sino que además dio su parecer en otros temas sociales de debate, como el aborto o la legalización de la marihuana. Además, se negó a dar su parecer sobre la participación de Marcelo Tinelli en la política argentina, y emitió una fuerte respuesta: “No voy a opinar de ese sujeto. No me interesa”, al igual que de Gerardo Romano, quien hace algunos días señaló que Brandoni lo había dejado afuera de una película para no compartir un trabajo con su colega.

El protagonista de La Odisea de los Giles, la película argentina más taquillera del 2019, asegura que no conoce el proyecto que presentará el gobierno nacional en los próximos días sobre la legalización del aborto, aunque sostuvo: “Yo estoy de acuerdo con la posibilidad de que se legalice. Lo que no puedo evitar es el desconcierto que me abruma, porque yo fui testigo de un debate igual de trascendente como la Ley de Divorcio en donde las posiciones estaban encontradas y no se produjo este fervor de ahora con manifestaciones llenas de rencor y violencia”, señaló. “Que se haya tenido que imponer un cordón policial entre los que tenían pañuelos celestes y verdes es una noticia penosa porque se puede hablar y discutir como sucedió con el divorcio”.