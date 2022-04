LDD: La Unión derrotó a Riachuelo en un partido parejo

Compartir

Linkedin Print

Los formoseños derrotaron a Riachuelo por 89-83. En Vicente López, Quimsa goleó a Platense 97-72 con una formidable de Luca Chiapella. Argentino cantó victoria en Río Gallegos, donde venció a Hispano por 91-79.

La Unión de Formosa (20-16) le ganó a Riachuelo (13-22) por 89 a 83 para seguir mejorando su récord positivo en este cierre de la fase regular. Sacó estrechas diferencias en tres cuartos y en el último terminó con las chances de un rival que dio pelea en toda la noche cuando sacó 10 -85 a 75- con algo menos de 2 minutos de acción.

Con aciertos de tres puntos de González y Sigel, La Unión generó la primera distancia en las cifras sobre la mitad del cuarto inicial. Sacó 4 con un 10 a 6 y con un 15 a 11, pero muy rápido Riachuelo mostró lo que iba a tener para toda la noche: perseverancia. Igualó las cifras en 15 con buena tarea de Gallardo y Corzo y en el tramo final el local metió un 4 a 0 para recuperar los 4: 19 a 15.

Un triple de Goicoechea abrió el segundo y había 7 de ventaja -22 a 15-. A los puntos de Gallardo y Corso se sumó Ramirez con dos tiples y Riachuelo siempre se ponía encima en las cifras. Caire y González ganaron protagonismo en las ofensivas del local para, primero volver a tener 7 -40 a 33- y cerca del cierre del primer tiempo eran 9 -42 a 33-.

Un 7 a 2 para La Unión inauguró el tercero para lograr máxima de 10 -53 a 43-. Riachuelo respondió con una ráfaga de 10 a 0 y estaban como al inicio de la noche: igualados. El 53 de cada lado La Unión lo destrabó a fuerza de triples con Sigel y Cárdenas para llegar a los 10 minutos finales con un 68 a 61.

El último cuarto siguió como todo lo anterior. Riachuelo se ponía encima y La Unión se despegaba. Uno no lo podía liquidar y el otro no conseguía pasar al frente. Pero los de Mario Martínez, con anotaciones de Sigel y Medina cerca del aro, tomaron ventaja de 8 a 2 minutos del final y pegado, Medina robó un balón para correr la cancha, anotar y repetir los 10 -85 a 75-. Como no podía fallar, el visitante volvió a achicar en ese cierre -88 a 83- y así los segundos finales tuvieron algo de suspenso pero el local no dejó pasar la oportunidad de ganar.

Con 23 puntos, Agustín Sigel -4 de 6 en triples- fue el líder ofensivo del local, respaldado con los 20 de Matías Caire -4 de 8 en triples- y los 14 de Marcos González.

En Riachuelo hubo tres que sumaron 20 o más: Mateo Corso 27, Lucas Gallardo 25 y Francisco Ramírez 20.

Compartir

Linkedin Print