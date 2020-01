Le dispararon en la cabeza tras robarle el celular en el barrio Itatí: está vivo de milagro

Compartir

Juan Rigonatto, un joven de 19 años, en diálogo con el Grupo de Medios TVO relató que días pasados cuando iba caminando por un sector del barrio Itatí, un joven le arrebató el celular y salió corriendo, por lo que él lo persiguió, logró recuperar su teléfono y cuando intentaba escapar, la hermana del delincuente le disparó en la cabeza donde la bala «rebotó». Pese a que tiene fractura de cráneo y tras someterse a una cirugía de alto riesgo, el muchacho está fuera de peligro y vive para contarlo. Los malvivientes aún siguen prófugos.

«Gracias a Dios por ahora estoy bien», comenzó diciendo Rigonatto y contó que «hace unos días me robaron el celular, el ladrón salió corriendo y yo fui detrás de él, lo seguí, lo alcancé y cuando intenté recuperar mi celu la hermana del chico disparó primero un tiro al aire y cuando vio que yo iba corriendo ya con mi celular de nuevo me disparó a mí, perdí el conocimiento y me desperté en el hospital».

«Esto pasó en el barrio Itatí, ese disparo fue a la cabeza, los médicos pensaban primero que la bala había quedado adentro pero había dos orificios como que entró y salió de nuevo, tengo fractura de cráneo porque chocó en el cráneo. Yo sigo internado, estaba en terapia, pero ya estoy mejor, estuve en terapia intensiva porque perdí el conocimiento, lo último que me acordaba era que caí en seco, después de eso me desperté en el hospital y por suerte mejoré», relató el muchacho.

Asimismo dijo que no conoce a ninguno de los delincuentes, «yo no los conozco, ellos ese día estaban afuera de su casa, yo pasé por la vereda y el chico me sacó el celular y salió a correr para un pasillo, yo lo alcancé y se ve que la hermana nos siguió por atrás, yo recién ahora me enteré que era la hermana, no sabía que eran familiares porque no los conozco a ninguno, solo pasaba por ahí y me robaron el celular».

De la misma forma dijo que el arma con el que le disparó la mujer «era una 22 recortada, un revólver según me dijeron porque hicieron un allanamiento y secuestraron eso pero al chico no lo encontraron, solo estaba el arma desarmada como que no la usaron pero tenía pólvora, los dos están prófugos», lamentó.

También reconoció que es un milagro que esté vivo después de tremenda situación. «Los médicos me dijeron que es un milagro, mi familia me va contando cómo fue todo porque yo perdí el conocimiento y después me operé, la operación misma fue riesgosa y hasta es un milagro que esté hablando, ahora me dicen que soy un cabeza dura», dijo entre risas.

«Yo vivo con mi papá, terminé el colegio y estaba por entrar a la Policía, estaba esperando el llamado, pero ahora con todo esto no sé qué va a pasar, ya había presentado todos los papeles, estaba aprobado, esperaba el llamado estos días para presentarme y rendir la parte física», relató sobre su futuro.

«Hasta ahora solo puedo caminar poco, secuelas hasta ahora no tendría, pero sí tengo fractura de cráneo y me tengo que poner una prótesis», contó.

El disparo que recibió Rigonatto fue detrás de la oreja y la bala salió en una zona más adelante. Por su parte los delincuentes siguen prófugos y ambos serían mayores de edad.