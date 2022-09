Lee: «Formosa era una provincia pujante hasta que apareció el modelo formoseño»

Compartir

Linkedin Print

Este fin de semana visitó el piso de Exprés en Radio el Dr. Carlos Lee quien se refirió a la falta de empleo genuino en Formosa y acusó por ello al «modelo formoseño» encabezado por el gobernador Gildo Insfrán. «Formosa era una provincia pujante hasta que apareció el modelo formoseño», dijo el radical.

Primero expuso que «las empresas no quieren venir porque no están dadas las condiciones, ya que tienen que pasar por el Quinto piso antes de instalarse, a esto debemos sumarle que hay un montón de factores que no brindan condición a cualquier empresa para venir a Formosa, siendo que es una ciudad fronteriza que lo tiene todo».

Si bien hay muchas condiciones que ayudarían a la instalación de empresas, Lee lanzó que «tenemos un gran problema que se llama Gildo Insfrán» y que «de alguna u otra manera los vamos a matar con impuestos».

«El empresario busca ganar dinero, porque invierte su plata, y tiene un socio escondido que es el Estado que se lleva un buen porcentaje de las ganancias, pero cuando al empresario le va mal el Estado desaparece, es más, muchas veces quiere hacer leña del árbol caído», siguió Lee.

Y añadió: «nosotros hoy en Formosa tenemos un problema que venimos reclamando desde hace muchísimos años el cual tiene que ver con que no hay empleo genuino en la provincia, que han matado a la producción».

«Teníamos aquí posibilidades de trabajo, hace años atrás Formosa era una provincia pujante, en crecimiento, y luego apareció el modelo formoseño», dijo.

Consultado si es que cree que el «descrecimiento» de Formosa es por culpa de Insfrán respondió: «desde el año 1983 gobierna un solo color político en nuestra provincia, desde hace 27 años tenemos un solo gobernador en Formosa. Este modelo que nace con Insfrán es el propulsor a estar asistiendo a la gente en lugar de darle trabajo, y además se encargó de matar a todos los productores».

Reiteró el dirigente UCR que en estos últimos años «Formosa decreció» y recordó que «en la época de los 80 o los 90 los empleados públicos pedían vacaciones para ir a cosechar porque ganaban dinero ahí, hacían la diferencia, en la capital no encontrabas nada, en su momento Pozo del Tigre ponía el precio de la carne junto con Liniers, hoy en día es un pueblo fantasma; el interior en general está desbastado».

Corrupción

Por otro lado, Lee indicó que «esta corrupción que vivimos diariamente, que es parte de este sistema, hace al descredito de la sociedad».

Ejemplificó entonces que «hay gente que realizó sus papeles para la vivienda desde hace 20 años y todavía no la consigue; si vamos a ser objetivos en nuestro análisis tenemos que decir que está bien que entreguen 530 viviendas, pero que lo hagan a quien realmente lo merece».

«Nosotros vemos que hay muchos funcionarios públicos que tienen viviendas y no solo una; esos inmuebles son para la gente que realmente necesitan», insistió.

Ideas

En otro tramo de la entrevista, a Lee se le preguntó por las ideas que abrazan en caso de llegar a la gobernación de Formosa. «Nosotros no vamos a gobernar para radicales o peronistas, lo vamos a hacer para el ciudadano formoseño», dejó en claro el mismo.

Y agregó: «nosotros tenemos un Centro de Estudios que se llama Casa de Ideas, donde uno de los proyectos con el que contamos tiene que ver con la producción, entonces decimos que primero tenemos que dar las condiciones sacando los ingresos brutos, creemos que la producción primaria no debería tenerlos».

«Con la buena administración, enseguida nos daremos cuenta de cómo Formosa empieza a crecer porque si distribuimos como corresponde los fondos públicos vamos a comenzar a andar bien», cerró diciendo.

Compartir

Linkedin Print