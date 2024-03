Legalizaciones: pobladores del interior ya no tendrán que venir a la capital a realizar trámites

Los pobladores del interior de la provincia que tengan que realizar trámites para legalizar las autorizaciones de viaje al extranjero, ya no deberán trasladarse hasta la ciudad de Formosa para completar esta gestión ante la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, como lo venían haciendo hasta ahora.

El trámite se iniciará en los Juzgados de Paz de la jurisdicción donde residan los interesados, tal como se realiza habitualmente, pero a partir del 1 de abril estos ya no tendrán que viajar hasta la capital para presentar los papeles ante la Cámara Civil y Comercial y esperar la legalización para retornar a sus casas con la gestión concluida.

Con esta modificación que acaba de aprobar el Superior Tribunal de Justicia (Acordada 3189) será el propio Juzgado de Paz el encargado de enviar la documentación a la Inspectoría de la Justicia de Paz que funciona en dependencias del STJ en la capital provincial, y una vez allí será esta dependencia la que se ocupará de llevar dichos papeles al Tribunal de calle Juan José Silva y Fontana. Realizada la legalización, personal de la Inspectoría procederá a retirar dichos papeles para remitirlos posteriormente -por correo- al Juzgado de Paz donde comenzó dicha tramitación. El último paso es la entrega en forma personal al vecino del lugar.

La propuesta fue elaborada y reglamentada por el inspector de Justicia de Paz, doctor Oscar Marcelo Paolisso, con la finalidad de evitar que pobladores del interior tengan que trasladarse hasta la ciudad capital para completar el trámite de legalización de las autorizaciones de viaje al extranjero

El proyecto fue aprobado por el Superior Tribunal de Justicia en el último Acuerdo 3189 (punto segundo) el cual entrará en vigencia el próximo 1 de abril.

El presidente del STJ, Guillermo Horacio Alucín destacó la importancia y los alcances de la iniciativa aprobada porque es una manera práctica y directa de permitir acceso a Justicia de pobladores que viven en el interior de la provincia, además de redundar en beneficio de la economía personal o familiar, por todo el gasto que implica tener que viajar hasta la ciudad de Formosa desde los diferentes puntos de la geografía provincial para realizar dicho trámite ante la Cámara Civil y Comercial.

“Ahora ya no tendrán que venir hasta acá, no tendrán que moverse de su lugar de residencia porque es el propio Poder Judicial el que se encargará de llevar adelante toda la gestión, desde el inicio al fin”, enfatizó el magistrado.

Un viejo anhelo

La legalización de las autorizaciones de viaje al extranjero está regulada por el artículo 5º de la Ley 756, que establece que cuando los documentos deban presentarse en el extranjero, las firmas de los funcionarios que se expidan (jueces o juezas de Paz) serán legalizadas por el secretario de la Cámara en lo Civil y Comercial, con asiento en la ciudad de Formosa.

Este texto de la ley, que data del año 1968, denota una evidente centralización del trámite y obliga a tener que recalar necesaria y obligatoriamente en el referido tribunal del fuero civil y comercial que funciona en la ciudad de Formosa.

Atendiendo a esto, el 19 de setiembre de 2017 el Superior Tribunal de Justicia envió a la Legislatura Provincial un proyecto para modificar este punto de la ley, buscando justamente descentralizar la gestión en virtud de todos los inconvenientes que acarrea a quienes viven en el interior de la provincia, fundamentalmente en materia de costos de diversa naturaleza (transporte, tiempo, pérdida de días de trabajo, etc.)

La iniciativa -que es autoría del ministro Ariel Gustavo Coll y nunca fue tratada por la Cámara de Diputados- proponía que la autoridad de aplicación (esto es quien legaliza) ya no sea solamente el funcionario o funcionaria judicial que tiene su despacho en la capital provincial, sino otorgar la misma facultad a quienes se desempeñan en las demás Circunscripciones judiciales.

El proyecto disponía como autoridad de aplicación la siguiente distribución: en la Segunda Circunscripción, la Secretaría del Juzgado en lo Civil, Comercial y del Trabajo, con sede en la ciudad de Clorinda; en la Tercera Circunscripción, la Secretaría del Juzgado en lo Civil, Comercial y del Trabajo, con asiento en la ciudad de Las Lomitas y, finalmente, la Secretaría Civil del Juzgado en lo Civil, Comercial y del Trabajo que funciona en la ciudad de El Colorado, cada uno de ellas dentro de su competencia territorial.

En virtud de que este proyecto no fue tratado en Diputados, el STJ buscó una alternativa, que si bien no tiene el mismo alcance ya que a través de una Acordada no puede reformarse una ley, se pretende favorecer el acceso a Justicia de poblaciones alejadas de la capital y, fundamentalmente, evitar la prosecución de gastos y obstáculos de distinta naturaleza.