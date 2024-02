Legisladores de la UCR buscan conocer el impacto del freno de la obra pública

El proyecto fue presentando por el diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) y ex vicepresidente, Julio Cobos, quien entre otros argumentos enfatizó que la obra pública «no es un gasto, sino una inversión necesaria para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes del país».

El diputado nacional por la Unión Cívica Radical (UCR), Julio Cobos, presentó -en conjunto con otros legisladores de su bloque- un proyecto de ley para «conocer el alcance e impacto del freno a la obra pública» establecido por la administración del presidente Javier Milei en todo el país, y adelantó que «se han despedido más de 70 mil obreros de la construcción».

«Sabemos que el oficialismo tomó la decisión de suspender la obra pública, pero es fundamental conocer en detalle lo que esta decisión implica porque afecta directamente a millones de personas. Las empresas constructoras no reciben pagos desde noviembre, se han despedido a más de 70.000 obreros de la construcción y si esto continua empezarán los despidos del personal permanente de las empresas», indicó Cobos a través de un comunicado.

En este sentido, Cobos agregó que «originalmente se aclaró que las obras con financiamiento internacional como las que cuentan con crédito del BID, del Banco Mundial o la CAF, seguirían su marcha normal» pero admitió que «diversos medios informan que todas están paradas, sean con financiación del tesoro o de un organismo de crédito».

«Esto es particularmente importante ya que esos créditos de no ser utilizados pagan sobrecargos o multas, es decir es más oneroso no usarlos que sí hacerlo. También se indicó que se respetarían los contratos en ejecución».

Cobos explicó que para su bloque «la obra pública no es un gasto, sino una inversión necesaria para mejorar la calidad de vida de millones de habitantes del país».

«Hoy en Argentina, casi el 40% de la población aún no tiene cloacas y hay un déficit habitacional de más de tres millones de viviendas, está claro que si baja la inflación a tasas internacionales podrá reaparecer el crédito hipotecario, sin embargo, con los salarios medios actuales es imposible acceder a una vivienda», aseguró.

Por ese motivo, el diputado consideró «necesario» continuar con los planes de vivienda social existente «con el control y la transparencia necesaria».

El ex vicepresidente indicó que «las grandes obras públicas tienen un impacto directo en el desarrollo productivo y comercial del país» y consideró que «será muy difícil incrementar las exportaciones si no tenemos rutas adecuadas y modernas, infraestructura ferroviaria y portuaria actualizadas para hacerlo».