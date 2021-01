Leonardo Mayer no jugará la “qualy” del Abierto de Australia

Compartir

Linkedin Print

El correntino no formará parte de la clasificación en el primer Grand Slam de la temporada. Su objetivo será la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo.

Leonardo Mayer no dirá presente en la clasificación del Abierto de Australia, el primer Grand Slam de la temporada ATP. El correntino, 135 del mundo, no figura en la “qualy” y deberá definir su calendario pensando en la gira sudamericana de polvo de ladrillo.

El certamen oceánico se jugará en Melbourne del 8 al 21 de febrero, aunque la clasificación será casi un mes antes, del 10 al 13 de enero, en Qatar. Los tenistas necesitarán ganar tres partidos para entrar al cuadro principal.

A pesar de la baja de Mayer, el tenis argentino contará con un buen número de representantes que tratarán de jugar el cuadro principal. Facundo Bagnis, Francisco Cerúndolo, Guido Andreozzi, Andrea Collarini, Renzo Olivo, Facundo Mena y Marco Trungelliti comenzarán a buscar desde hoy un lugar en el “main draw”, con una sede inédita: la qualy será en Doha, Qatar.

Bagnis, ubicado en el puesto 125 del ranking ATP, enfrentará al indio Ramkumar Ramanathan (188) en la primera ronda. Francisco Cerúndolo (139) jugará contra el español Guillermo García López (222) y Guido Andreozzi (166) lo hará ante el local Tristan Schoolkate (839).

Además, Collarini (203) se medirá con el brasileño João Menezes (193), Renzo Olivo (212) ante el alemán Julian Lenz (245), Facundo Mena (237) enfrentará al ruso Evgeny Karlovskiy (258) y Trungelliti (243) se cruzará con el alemán Maximilian Marterer (239).

Compartir

Linkedin Print