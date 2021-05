Leonas y Leones tuvieron que cancelar su gira en Bélgica por restricciones sanitarias

Compartir

La delegación argentina de hockey no pudo disputar su última competencia no oficial de cara a los próximos Juegos Olímpicos. Necesitaban hacer escala en Países Bajos, pero allí prohibieron el ingreso de argentinos por la segunda ola de coronavirus.

La Selección Argentina de Hockey, integrada por las Leonas y los Leones, no pudieron viajar a Bélgica para los partidos de Pro League del 22 y 23 de mayo, escenarios preparatorios para los Juegos Olímpicos de Tokio.

La Federación Internacional confirmó que debieron postergarse los partidos ante la imposibilidad de trasladarse por la segunda ola de coronavirus. El problema para los argentinos estuvo en que, antes de pasar por Bélgica, debían hacer escala en Países Bajos. El problema es que allí no permiten el paso de delegaciones argentinas por las restricciones sanitarias.

“Ante la prohibición de ingreso a los Países Bajos y luego de una exhaustiva búsqueda de rutas aéreas alternativas, no fue posible garantizar en tan poco tiempo y en este momento de pandemia, un vuelo que brinde una ruta segura a ambos seleccionados con destino a Bélgica, la Confederación Argentina se vio obligada a suspender la gira a dicho país. La misma tenía como objetivo disputar los partidos de FIH Pro League ante los seleccionados locales y sumar rodaje rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio”, informó la Confederación Argentina de Hockey.

Desde la organización aseguraron que “la Cancillería Argentina había logrado una autorización del Ministerio de Relaciones de Exterior de Países Bajos para viajar a Bélgica vía Holanda” pero que “a horas de embarcar en los vuelos previstos de KLM vía Ámsterdam con destino Bruselas, el Gobierno Holandés revocó la mencionada autorización, imposibilitando que ambos equipos puedan tomar el vuelo programado”.

Tras esta situación, informaron que los partidos “FIH Pro League agendados para los días 22 y 23 de mayo a jugarse en Amberes fueron pospuestos. Del mismo modo, quedaron sin efecto los amistosos que los Leones y las Leonas tenían previstos disputar como parte de la preparación para los Juegos Olímpicos de Tokio en continente europeo”.

“La CAH agradece la colaboración y el esfuerzo por parte del ENARD (Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo), de la Cancillería Argentina y de la Embajada del Reino de Bélgica en Argentina. Además, extiende su agradecimiento al Consulado General de España en Buenos Aires que trató de colaborar para garantizar el ingreso vía Madrid con destino final Bruselas, pero lamentablemente no fue posible conseguir rutas aéreas alternativas”, concluyeron en el comunicado.

