Leopoldo Moreau: «Un triunfo de Milei es un riesgo para la democracia»

El diputado nacional del Frente de Todos reconoció que el ascenso del líder de La Libertad Avanza «es consecuencia de insatisfacciones que generaron el gobierno de Mauricio Macri y el nuestro» y aseguró que «los radicales están repensando el voto y se están desprendiendo de este candidato y de Bullrich». El diputado nacional Leopoldo Moreau afirmó este domingo que si ganara el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, sería «un riesgo para la democracia» y admitió que esa posibilidad es «consecuencia de insatisfacciones que generaron el gobierno de Mauricio Macri y el nuestro».

En una entrevista radial para Futurock, Moreau indicó que «un triunfo de Milei es un riesgo para la democracia» y aseguró que los radicales están «repensando el voto» y se están «desprendiendo» de los candidatos opositores como Javier Milei y Patricia Bullrich.

«Milei es el fruto de que el bloque de poder demolió la política, la estigmatizó. Las nuevas generaciones sumaron frustraciones, porque no tienen con qué comparar, y fueron receptores de esta destrucción sistemática», señaló. Y agregó: «Milei es la consecuencia de insatisfacciones que generaron el gobierno de Macri y el nuestro».

También consideró que Milei y la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, «representan a bloques de poder. Milei representa a los intereses de los fondos de inversión que quieren venir por el litio y recursos naturales, y Bullrich al programa económico del ‘círculo rojo'».

«La libertad que Milei propone es, como decía Alfonsín, la del zorro libre para comerse a las gallinas que quiere», apuntó.

En esa línea, se refirió a la convocatoria de la candidata a vicepresidenta de LLA, Victoria Villarruel, para este lunes en la Legislatura porteña que será un «homenaje a las víctimas de terrorismo» y lo consideró una «provocación, orientada a retrotraernos a posiciones negacionistas que en la sociedad argentina habían quedado clausuradas, y en el último tiempo fueron apareciendo».

«Villarruel está intentando capturar el voto de la familia militar y policial», señaló y advirtió que «Milei expresamente dijo que Villarruel, en un eventual gobierno de su signo, va a hacerse cargo de la seguridad, defensa e inteligencia».

Y llamó a «hacerle un llamado a las Fuerzas Armadas, que no se dejen manipular. Milei viene a reivindicar un pasado al que nadie quiere volver».

Asimismo, indicó que «Villarruel dijo que va a modificar las dos leyes fundamentales que sostuvieron el pacto democrático en la Argentina, que son las de defensa nacional y seguridad interior. El sostén de la democracia, que es Memoria, Verdad y Justicia, no puede debilitarse», sostuvo.

También recordó que «el padre de Villarruel», el integrante del Ejército y participante del «Operativo Independencia», Eduardo Villarruel, «fue sancionado porque no quiso jurar por la Constitución Nacional» y señaló que «los radicales están repensando el voto» y «se están desprendiendo de Milei y Bullrich.Los radicales tienen la preocupación de que (Mauricio) Macri le dé gobernabilidad a Milei si gana la elección. Eso inexorablemente rompe a Juntos por el Cambio, que está prácticamente fracturado», advirtió.

