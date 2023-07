Lewis Hamilton aprovechó el cambio en la clasificación y se quedó con la pole en Hungría

Una jornada apasionante se vivió en Fórmula 1 con el inglés Lewis Hamilton siendo el líder la clasificación para el Gran Premio de Hungría. El piloto estrella de Mercedes fue el más rápido en el circuito de Hungaroring, donde alcanzó su novena pole position (nuevo récord para un competidor en una misma pista) y se benefició de un cambio reglamentario que generó controversia.

Hamilton, de 38 años, siete veces campeón del mundo de F1, había sido el más rápido en el último entrenamiento libre de cara a la duodécima fecha del Mundial y registró el mejor tiempo en el cierre de la clasificación con un cronómetro de 1:16:609 que lo catapultó al primer puesto por delante de Max Verstappen, quien era primero pero no pudo mejorar su marca en su última vuelta y perdió el trono por tres milésimas.

“Perdí la voz de gritar en el auto. No esperaba lograr la pole acá, se siente como la primera vez. Trabajamos muy duro para conseguir esto. Ha sido un año y medio difícil. Tuvimos subidas y bajadas, fue una montaña rusa de emociones, pero ninguno perdió la fe, nos mantuvimos juntos, nos enfocamos en el auto”, dijo Hamilton.

La categoría estrenó en Budapest un formato de clasificación donde los pilotos estuvieron obligados a utilizar el compuesto duro de neumáticos en la Q1, el medio en la Q2 y el blando en la Q3, lo que terminó siendo favorable para la gran estrella de Mercedes, que logró la pole position número 104 en su carrera y la primera desde el Gran Premio de Arabia Saudita de 2021.

La segunda fila de la parrilla quedó en poder de McLaren, ya que Lando Norris y Oscar Piastri ocuparon el tercer y cuarto puesto, mientras que Zhou Guanyu completó una gran sesión al llevar a su Alfa Romeo hasta el quinto lugar.

Más atrás se ubicaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el finlandés Valtteri Bottas (Alfa Romeo), el español Fernando Alonso (Aston Martin), el mexicano Checo Pérez (Red Bull) y el alemán Nico Hülkenberg (Haas).

George Russell con el Mercedes quedó afuera en el primer corte y Carlos Sainz con el Ferrari en el segundo. El piloto español había clasificado dentro del Top 10 en todas las carreras, pero un par de milésimas lo dejaron en el undécimo lugar de la parrilla de salida de Hungaroring.

Entre los destacados de la jornada también hay que poner Daniel Ricciardo, que quedó 13º con el Alpha Tauri. No es un resultado muy convincente para un piloto que ganó ocho carreras de F1 pero se puede considerar un buen primer paso en su regreso al circuito, sobre todo porque Tsunoda (17º) lleva un año y medio subido a ese mismo coche y tiene peores resultados.

