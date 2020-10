Lewis Hamilton tras igualar a Michael Schumacher: “Es un honor increíble”

Compartir

Lewis Hamilton manifestó sus sensaciones luego de igualar el récord de Michael Schumacher como el piloto más ganador en la Fórmula 1.

Lewis Hamilton escribió una página más en el libro de su carrera deportiva. El británico tras su victoria en el Gran Premio de Eifel igualó el récord de Michael Schumacher como el piloto más ganador en la historia de la Fórmula 1. El seis veces campeón expresó sus sentimientos al conseguir esta marca.

“Es un honor, no sé ni qué decir. Cuando creces viendo a alguien y generalmente lo idolatras, realmente sólo en términos de la calidad del piloto que es, pero también lo que es capaz de hacer continuamente año tras año, carrera tras carrera y semana tras semana con su equipo”, expresó en primera instancia Hamilton.

Y luego agregó: “Sólo viendo su dominio durante tanto tiempo, no creo que nadie, y especialmente yo, imaginara que estaría cerca de Michael en términos de récords. Así que es un honor increíble, y va a llevar algo de tiempo acostumbrarse a esto”.

Por último, Hamilton contó en qué momento fue consciente de lo que había logrado: “Honestamente, cuando entré en el pit lane, fue cuando me di cuenta de que lo había igualado. Ni siquiera lo había pensado una vez que crucé la línea, no podría haberlo hecho sin este increíble equipo. Todo el mundo continúa empujando detrás de mí y dándolo todo. Así que un gran agradecimiento y un enorme, enorme respeto”.

Hamilton luego de la carrera vivió un momento más que emotivo, ya que Mick Schumacher le entregó el casco de su padre por haber igualado el record del piloto con más victorias en la Fórmula 1.