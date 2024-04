Ley Bases: la oposición rechaza cambios en Ganancias y Victoria Villarruel activa la negociación en el Senado

Después de la crisis interna que estalló en el bloque de La Libertad Avanza (LLA), la Cámara de Diputados se prepara para arrancar con el tratamiento en comisión de la Ley Bases y el paquete fiscal. Y si bien hay consenso con los bloques dialoguistas para la aprobación en general aún se mantienen las diferencias sobre el Impuesto a las Ganancias, privatizaciones y delegación de facultades.

Una importante fuente del oficialismo le anticipó a Clarín que «es difícil» que se apruebe la modificación de Ganancias e incluso llegó a decir que «se va a caer». Es que, en principio, la normativa choca con los intereses de los diputados patagónicos y se anticipa que los representantes desde La Pampa hasta Tierra del Fuego van por la negativa, al menos si se mantienen las escalas propuestas en el borrador.

«El tema de Ganancias está mal diseñado porque el piso termina siendo bajísimo en $ 1,2 millones netos para los solteros y la tabla crece muy rápido», protestó el radical Martín Tetaz. Según el texto del paquete fiscal, que se tratará en forma conjunta con la Ley Bases, aquellos trabajadores que ganen hasta $ 1,2 pagarán 5 %, mientras que por encima de ese mínimo y hasta $ 2,4 millones, tributarán por mes $ 60 mil más el 9% de ese excedente.

Un sector de la UCR que responde a Facundo Manes alertó sobre otros aspectos que se esconden en el paquete fiscal ya que se eliminan algunas exenciones por horas extras, bonos de productividad y aguinaldo, que no están alcanzados por el gravamen. Además, los médicos y enfermeras que durante la pandemia del coronavirus habían sido beneficiados con una exención por las horas de guardias, a partir de esta ley volverían a pagar el impuesto, al igual que los docentes.

«El andamiaje que se estará discutiendo sobre el paquete fiscal es como un entramado de un nido que esconde el verdadero huevo de la serpiente que es el DNU», señaló a este diario Pablo Giuliano (UCR).

Es real que el Gobierno comienza a sentir presiones no sólo del Fondo Monetario Internacional (FMI) sino también del propio mercado que comienza a pedirle a Milei que negocie con la política los términos del mega DNU, que ya tiene el rechazo del Senado. Varias medidas fueron replicadas en la ley y hasta se va a incluir la reforma laboral.

Desde Hacemos Coalición Federal (HCF), el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto, entienden que el proyecto avanza en la votación en general, con un caudal de más de 140 votos, pero vuelven a aparecer interrogantes sobre la votación en particular.

Margarita Stolbizer apuntó que se mantienen los cuestionamientos sobre la delegación de facultades y las privatizaciones. Algo similar planteó Paula Olivetto, de la Coalición Cívica, quien ya desde la primera versión se opuso a delegar al Gobierno funciones del Congreso.

La socialista Mónica Fein, que también forma parte de Hacemos, cuestionó el régimen de incentivo a las inversiones que propone el Gobierno, que se definió como RIGI, porque según su interpretación «deja afuera a la industria nacional».

Entre los diputados que integran Innovación Federal, el bloque que preside Pamela Calletti, hay bronca no sólo por el tema del RIGI sino también por la eliminación de las modificaciones impositivas que impulsaba el oficialismo sobre el sector tabacalero.

Los legisladores salteños que responden al gobernador Gustavo Sáenz pedirán un cambio en el paquete fiscal luego de protestar por el lobby empresario ejercido sobre diputados de La Libertad Avanza, el PRO y el propio Ejecutivo para eliminar un aumento impositivo que se traduce en una baja millonaria en el reparto de la coparticipación.

Por ahora, el Ejecutivo mantiene su pretensión de tratar el proyecto en comisión la próxima semana y sacar dictamen el 17, con la intención llevarlo al recinto el 24 de abril. En tanto que el Senado le daría sanción definitiva en los primeros días de mayo.

Por su parte, Victoria Villarruel arrancó con las conversaciones con los bloques dialoguistas por la Ley Bases y el paquete fiscal. Esta semana llevó a los jefes de bloque de la UCR. Eduardo Vischi; del PRO, Luis Juez; y de los federales, Juan Carlos Romero, a una reunión en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos.

A la reunión también asistieron el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, y el jefe de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche. Sin embargo se notó las ausencias de Carlos «Camau» Espínola, la rionegrina Mónica Silva, los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano y los misioneros Carlos Arce y Sabrina Rojas Decut.

Edgardo Kueider, de Unidad Federal, explicó que decidieron no participar de la reunión porque el equipo de asesores estaba analizando el paquete fiscal y prefieren esperar que salga la media sanción de Diputados de la ley ómnibus.

Villarruel necesita de todos estos sectores para conseguir la aprobación de las dos leyes, porque Unión por la Patria, con 33 senadores, puede trabar la aprobación de la norma.

Por eso circuló una versión sobre la posibilidad de que el Ejecutivo busque acordar con los santiagueños que responden a Gerardo Zamora ante la amenaza de que senadores patagónicos y de Unidad Federal terminen posicionándose con el peronismo. Sin embargo aún es prematuro hacer estas conjeturas.