“Mirá cómo se llevan a tu soldado, Milei”: detienen a un tiktoker por «intimidación pública y amenazas»

Ramiro Eduardo Barrionuevo, dueño de una gomería y conocido en las redes como «Quito», fue arrestado por «intimidación pública y amenazas». Diputados de la UCR, opositores al oficialismo de la provincia, salieron a repudiar la detención.

La Justicia de Misiones allanó y detuvo a Ramiro Eduardo Barrionuevo, dueño de una gomería y militante del presidente Javier Milei. Conocido como «Quito» por sus seguidores en Tik Tok, lo acusaron por «intimidación pública y amenazas». Fue en un operativo en su casa de Eldorado, donde grabó un video: «Mirá como se llevan a tu soldado, Milei». La detención fue repudiada por diputados radicales.

Barrionuevo, dueño de una gomería sobre la Ruta Nacional 12 en Eldorado, es militante del Presidente y sube contenido a la famosa aplicación de videos: lanza fuertes críticas al oficialismo misionero y hasta apareció con subido a neumáticos con una motosierra encendida amenazando con cortar un cartel de Sergio Massa. En esa red social tiene más de 33.000 seguidores y sus grabaciones cosechan más de 800.000 likes.Según informó La Voz de Misiones, el operativo en la vivienda del tiktoker fue a partir de una denuncia radicada en marzo, en Posadas. Una persona, cuya identidad no fue revelada, hizo una presentación al sentirse afectado por la violencia de uno de los videos publicados por Barrionuevo, que se viralizan rápido en la provincia mesopotámica.

El viernes pasado el mediodía, efectivos policiales encabezaron el procedimiento en el inmueble de Barrionuevo, ubicado sobre la ruta nacional 12, a pocos metros de la avenida San Martín. El hombre fue aprehendido y le secuestraron cinco celulares, un pen drive, una notebook y una motocicleta Corven 250.

Antes de que se lo llevaran, grabó un video rodeado de policías. «Mirá Misiones, por luchar por vos es este allanamiento. Vinieron a llevar al héroe del pueblo. Me llevan preso», dice «Quito», descalzo y rodeado de agentes. Desde el viernes, el video empezó a ser replicado por cuentas de troll vinculadas a La Libertad Avanza y el caso se viralizó rápidamente.»El operativo fue concretado por el personal de la comisaría Primera local, con apoyo de la Brigada de Infantería, bajo órdenes del Juzgado de Instrucción 2 de Eldorado, aunque el procedimiento fue solicitado a través de un exhorto enviado desde el Juzgado de Instrucción Dos de Posadas, a cargo del magistrado Juan Manuel Monte», detalló La Voz de Misiones.

Este lunes, el tiktoker sería trasladado a Posadas para comparecer en una audiencia de declaración indagatoria.

Por su parte, Lucas Saldivia, abogado de «Quito», aseguró: «Ssabemos que la causa se tramita en Posadas y vamos a esperar mayores precisiones para ver de qué manera actuar y solicitar la excarcelación».

El caso tuvo la solidaridad de diputados radicales, opositores al gobierno de Hugo Passalacqua en Misiones. «Mientras los medios del gobierno te relatan un cuento de sirenas, crean páginas para difamar opositores y hacen firmar notas de opinión por periodistas que no existen”.