Ley de pandemia: oficialismo empuja hoy dictamen y busca votos para sancionarla

Compartir

Linkedin Print

Diputados del Frente de Todos harán un intento exprés para dictaminar por la mañana, y luego incluir y sancionar durante la tarde-noche de hoy el proyecto que blindará las futuras restricciones que se activen desde la Casa Rosada por el coronavirus. En caso de no avanzar, el Gobierno deberá preparar en las próximas 48 horas un nuevo DNU para anunciar nuevos confinamientos intercalados.

El tema fue abordado, en el cónclave que mantuvieron Alberto Fernández y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, el domingo en Olivos.

La iniciativa en cuestión, que fue aprobada el mes pasado por el Senado, tiene vigencia hasta el 31 de diciembre próximo, tras descartarse en la Cámara alta la frase “mientras dure la emergencia sanitaria”. En resumen, el proyecto recorre los DNU pandémicos y activa criterios epidemiológicos para tomar medidas ya conocidas en cuanto a circulación, transporte, escuelas, comercios y trabajo presencial-virtual en los lugares clasificados como de “Bajo”, “Medio”, “Alto Riesgo Epidemiológico y Sanitario”, y el de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, el más grave de todos.

Para moverse de esas etapas, se tomarán los casos confirmados de los últimos 14 días y se compararán con las dos semanas anteriores a dicha foto. Las clases sí estarán suspendidas en zonas de “Alarma Epidemiológica y Sanitaria”, en todos los niveles y modalidades, pese al fallo de la Corte Suprema de Justicia a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires.

En tanto, será obligatoria una actualización diaria de ingresos y egresos de pacientes en las salas de terapia intensiva, la cantidad de respiradores y de otros recursos críticos disponibles en cada establecimiento de salud con internación.

La agenda del oficialismo implica conseguir el dictamen durante la mañana de hoy en las comisiones de Asuntos Constitucionales; y de Salud de la Cámara baja. Luego, dicho despacho deberá ser pedido con un puñado de firmas para que sea incorporado en la sesión -no se puso en la convocatoria de ayer- y el titular de Diputados, Sergio Massa, planteará lo mismo en la reunión de Labor Parlamentaria con los jefes de bloque.

De cara a la sesión, es clave para el Frente de Todos el acompañamiento de la bancada que maneja el mendocino José Luis Ramón, los legisladores PJ cordobeses que responden a Juan Schiaretti, quizá algún lavagnista y votos que llegarían desde Santa Fe y Neuquén. Hasta anoche, las dudas persistían.

El jefe del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados, Mario Negri (UCR), aseguró ayer: “El kirchnerismo quiere dictaminar mañana a las 10 el proyecto de ley de superpoderes. Buscan insistir con un plan que fracasó, cercena libertades y autonomías de las provincias y cierra las aulas. Esperamos que el resto de la oposición no acompañe. La negativa es total”.

Agenda confirmada

La sesión de esta tarde comenzará con la sanción de renovado Consenso Fiscal, que permitirá subir impuestos locales a las provincias, como Ingresos Brutos y Sellos.

El proyecto en cuestión, firmado en diciembre pasado por Alberto Fernández y la mayoría de los gobernadores -oficialistas y opositores-, termina de desvirtuar la ley de 2017, que apostaba a bajar los tributos.

San Luis y La Pampa no avalaron el acuerdo de 2017 y no tuvieron que adherirse a la nueva norma, mientras que el único opositor que no firmó el Consenso Fiscal fue el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, debido a la puja entre Ciudad-Nación por fondos.

La Ciudad tampoco se sumó debido a que el proyecto prohíbe los juicios al Estado. Más allá de esta pelea, al funcionario del PRO utilizó esta situación como argumento para aumentar los impuestos.

Por otra parte, el pleno de la Cámara baja aprobará y girará al Senado la iniciativa que dará beneficios en las facturas de gas a localidades de varios distritos por “zona fría” (ver página 12), texto con el que el oficialismo pensaba anoche convencer a aliados para sancionar la ley pandémica.

Al cierre de esta edición, la comisión de Legislación General discutía y buscaba avanzar con un dictamen para que todas las Sociedades por Acciones Simplificadas (SAS) deban ser constituidas por emprendedores previamente inscriptos en un Registro Especial a cargo de la SEPYME, dependiente del Ministerio de Desarrollo Productivo. Es una ley que viene del Senado y modifica otra normativa empujada y celebrada por el mundo emprendedor durante la era macrista.

Compartir

Linkedin Print