Liberaron a Fede Olmedo, el joven que fue detenido cuando se iba a manifestar con los comerciantes

Luego de un mes y medio de su detención, ayer fue liberado Federico Olmedo (26), quien se encontraba alojado en la Comisaría Octava desde el 8 de junio, un día después de haber participado de la manifestación llevada adelante por comerciantes frente a Casa de Gobierno, donde se generaron incidentes con funcionarios provinciales. Finalmente ayer la Justicia dictó la falta de mérito para procesarlo y ordenó su inmediata libertad.

Vale recordar que Olmedo tenía dos causas: la primera era una denuncia “intimidación pública, coacción, lesiones, amenaza, daño e infracción al Art. 205 del CPA”, donde según su abogado, el Dr. Sebastián Montoya “no tenía sentido, porque la participación de Federico durante el altercado que se dio afuera de Casa de fue la de filmar con su celular y transmitir en vivo desde su cuenta de Instagram”.

Asimismo, la segunda causa fue por un vivo con varios representantes de la cultura donde el Ministro Abel González denunció “intimidación pública, instigación a cometer delitos, amenazas y apología del crimen”, luego se recaratuló como “amenazas y apología del crimen”.

A la salida de la Comisaria Primera, donde Olmedo firmó su salida, el Dr. Montoya que estuvo acompañándolo en todo el proceso sostuvo que “fueron más de 40 días a la espera de que se resuelva su situación procesal, pero siempre estuvimos en la defensa de él con la convicción de que no había cometido ningún delito, de que era irracional su detención y así realizamos los planteos judiciales”.

“Tras realizar las presentaciones, constantemente íbamos al Juzgado para impulsar la causa, pidiendo reuniones con la jueza y la fiscal, etc”, aseveró el letrado.

Resaltó que “Federico estuvo detenido por hechos que no son delitos, por el simple motivo de manifestarse y reclamar por el derecho de los formoseños. Estamos muy contentos y satisfechos por el logro obtenido en sede judicial”.

Por su parte el joven dijo emocionado que “lo que pasó no me va a hacer cambiar mis convicciones e ideales, no van a lograr intimidarme. En la próxima manifestación voy a estar nuevamente, como siempre”.

