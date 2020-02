Liga de Desarrollo: La Unión festejó en Córdoba

Compartir

La Gloria luchó en el final pero no pudo contra La Unión. El equipo cordobés cayó por 74 a 80 en su cancha. Los goleadores del partido fueron Pedano y Bachiochi con 17 puntos.

El primer capítulo en el Sandrín fue para Instituto. A la visita le costó convertir sus primeros tantos. A los 3 minutos del partido, Vicentin empezó a sumar para La Unión con un doble. La Gloria lo hacía con Pedano y sus lanzamientos de a tres para pasar a ganarlo por 8. Iñiguez descontó con su tiro de a dos pero Rupcic respondió convirtiendo dos tantos más. Quedando poco tiempo para el cierre del primer cuarto, Tulian convirtió dos puntos para sacar la máxima diferencia hasta el momento (10 puntos). La Unión se acercó al marcador en los minutos finales y convirtió tres triples seguidos para cerrar el primer cuarto 23 a 21 a favor del albirrojo.

El 10 de la visita, Vicentin, convirtió un doble en el inicio del segundo cuarto y empató el partido en 23. Al minuto de juego, La Unión logró poner el partido a su favor con 2 puntos de diferencia. Sigel siguió sumando para el equipo de Formosa con su lanzamiento de tres. Quedando 7:30 por jugar, la Gloria volvió a encestar. Fue a través Rupcic con un efectivo tiro libre. Al local se le complicó volver el tanteador a su favor. Lo buscaba con Bachiochi que faltando 3:45 convirtió un doble para ponerse 29 a 33. La Unión respondía con un bombazo de Fragozo que ganaba por 7. Sobre el final y con suspenso, Tulian anotó los últimos dos puntos de la primera parte. La Gloria se fue al descanso perdiendo 38 a 42.

El albirrojo inició una segunda mitad con varias imprecisiones. La visita lo aprovechó para seguir sacando diferencia en el juego y se ponía 41 a 51. Un triple de Fragozo le obligó al DT glorioso a pedir minuto para acomodar a su equipo. El conjunto de Formosa logró sacar una diferencia de 13 puntos al correr la mitad del tercer cuarto. A la Gloria se le iba complicando el panorama y La Unión se iba adueñando del partido, 43 a 63. No fue la noche de los triples para el elenco de Alta Cordoba, de 27 lanzamientos sólo pudo marcar 5. Por el lado del rival anotó 10/22. El final del tercer cuarto fue para La Unión que ganaba 46 a 66.

El cuarto decisivo comenzó con más intensidad. La Gloria se plantaba en la defensa con Villa que logró recuperar el balón. Con Corchero, Tulian, Villa y Bachiochi, Instituto buscaba reaccionar y acercarse al marcador (54-68). Tulian marcó, robó y anotó dos puntazos para el albirrojo que peleaba el partido. Pero La Unión no se quedaba atrás y anotaba de a tres. Quien también lo hizo fue Bachiochi para la Gloria que perdía por 14. Al minuto del cierre del partido, Pedano tiró y embocó un triple poniéndose 72 a 78. Bachiochi hizo lo suyo y robó una pelota importante para convertir dos puntos y ponerse a 4 faltando 51 segundos. El conjunto de Formosa tuvo la última pelota en donde la Gloria no pudo conseguir los rebotes y terminó en una falta. Cabrera fue efectivo en sus lanzamientos y pasaba a ganar por 6. En los 12 segundos finales, Pedano intentó con un triple que no pudo convertir y ya no hubo más tiempo en el Sandrín. Instituto cayó ante La Union de Formosa por 74 a 80. Pedano y Bachiochi fueron los goleadores de la noche con 17 puntos, Tulian con 14.