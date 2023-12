Liga Nacional de Básquet: Ferro se llevó un valioso triunfo de Mercedes

Ferro le ganó a Comunicaciones por 89 a 87 en tiempo suplementario. Mariano Fierro con 21 puntos fue el goleador del juego. Comu, que sumó su sexta caída en fila, recibirá a Unión de Santa Fe. Ferro, por su parte, seguirá su viaje con destino a Formosa.

Arranque fulminante del local que en tres minutos y medio tomó una ventaja de 10 puntos (15-5). Pasándose con criterio la pelota y con el goleo de Assum (2 triples) y Deshields (5 puntos) logró marcar una buena diferencia. Fernández pidió tiempo muerto para cortar la corrida del local y recortó la diferencia, pero el alero cordobés seguía encendido desde el perímetro y la aparición de Thomas le permitieron retomar la diferencia de 10. Con el recambio Ferro encontró una mejor dinámica en la base con Lezcano que sumó cuatro puntos seguidos. Sobre el final apareció con puntos en la mano Strings, lo que le permitieron a Comu irse al descanso corto ganando 26 a 20.

La paridad se mantantuvo en los primeros minutos del segundo capítulo. Ferro apostaba al tiro de tres y le daba resultado, mientras que en Comu la capacidad goleadora de Montes le permitía esturar la diferencia a nueve (39-30) a falta de 5.42. Posteado Deshields empezó a sacar ventaja y como contrapartida Ferro se hacía fuerte yendo para adentro. El local no podía escaparse y por el contrario el de Caballito recortaba la ventaja y volvía a ponerse a cuatro a falta de tres minutos. Pareció retomar el protagonismo Comu pero en un juego de rachas de poca defensa y muy parejo Ferro se puso a cuatro con cinco puntos de Spano. Así se fueron al descanso largo con Comu ganando 50 a 46.

Arrancó mejor el equipo visitante con una mayor intensidad defensiva y aprovechando la caída de Tintorelli y la rapidez de sus bases para pasar al frente 57-58 a falta de 5.48. Comu cayó en uno de sus lagunas defensivas y eso lo aprovechó el visitante para correr la cancha y sacar tres de ventaja. Nardini pidió tiempo muerto para recuperar a su equipo, que logró pasar al frente nuevamente a falta de 1.30 64 a 62. La paridad de ambos equipos era manifiesta pero un doble de Spano en el final le dio la ventaja parcial a Ferro por 64-66.

El inicio del último parcial el local se pasó mejor la pelota y metió un parcial de 6-0. Eso provocó que rápidamente Federico Fernández pidiera minuto para ajustar la defensa. Tintorelli (13 hasta allí) seguía siendo un problema a resolver por el local. Y así Ferro volvió a pasar a frente a dos del final por 79 a 78. En un juego cerrado el que menos se equivocaba se llevaba el premio y no fue para ninguno porque el tiro de Spano se fue desviado y el 82 a 82.

En la extensión de cinco minutos los nervios ganaron a los dos equipos y aparecieron los errores. Y una vez más Tintorelli volvió a marcar la diferencia en la pintura para tomar una diferencia de cuatro 89 a 85 faltando 52.7 segundos. Un doble de Montes recortó la diferencia y lo pudo empatar el local pero no hubo tiro final y Ferro lo ganó 89 a 87.

Síntesis

Comunicaciones: Maxwell 12, Martínez 3, Deshsields 17, Assum 18, Thomas Jr. 18 (f.i) Strings 7, Zenclussen, Montes 12, Pereyra. DT: Juan Manuel Nardini

Ferro: Spano 18, Tintorelli 19, Bettiga 10, Borsellino 8, Fierro 21 (f.i) Luchi 2, Mare 5, Lezcano 6. DT: Federico Fernández.

Parciales: 26-20; 24-26 (50-46); 14-20; 18-16(82-82) 5-7 (87-89).

Árbitros: Alejandro Chiti, Franco Ronconi y Sebastián Vasallo.