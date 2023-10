Liga Nacional de Básquet: segunda victoria al hilo para el equipo de Sebastián Ginóbili

En el Cincuentenario, el equipo de Sebastián Ginóbili volvió a festejar en la Liga, ahora venciendo a Platense por 82 a 77. Cardo y Fernández fueron los goleadores con 16 unidades en el local y Flor anotó 23 en la visita.

Tomó el mando sobre la mitad del primer parcial para no abandonarlo nunca con máxima de 15 (45 a 30) en el cierre del segundo, y soportando el asedio del rival que llegó a quedar a un triple en el tramo final del juego. Como ante Gimnasia, los de Ginóbili repartieron su goleo con 6 jugadores en dos dígitos, liderados por Cardo y Fernández con 16 cada uno, más 12 de Efambe, 11 de Guerra y Pérez y 10 de Eidintas. Flor aportó 23 en el rival, Vázquez 15 e Ianguas 14.

Con Flor y Mayora, Platense fue el primero en encontrar eficacia en ofensiva para ponerse 7 a 2. Le agregó el trabajo en su cristal obligando a La Unión a probar a distancia son éxito. Pero el desarrollo comenzó a cambiar cuando el local se puso fuerte atrás para correr adelante. Pasó a ganarlo 11 a 10 con un doble y foul de Fernández y de ahí en adelante consolidó la idea de para sacar 5 (15 a 10 y 21 a 16) con mucho reparto en su goleo (6 Pérez y Efambe, 5 para Fernández y 4 Cardo).

Con un 7 a 0 a favor largó La Unión el segundo para ponerse arriba de 10 (30 a 18). Vázquez movió piezas que le dieron soluciones atrás (parcial de 5 a 0) y el trámite volvía al equilibrio sobre la mitad de la fracción, aunque el local lograba sostenerse entre los 8 y 12 puntos. Y sólido con su ventaja, en los 2 minutos finales del cuarto, volvió a defender para correr y con Cardo y Eidintas subió la máxima a 15 (45 a 30).

Con aciertos de tres (3 de Flor y 1 de Vázquez), Platense achicó cifras en el tercero. Quedó a 7 (56 a 49), pero vino respuesta con corrida de 5 a 0 con doble largo de Fernández y triple de Cardo para subir a 12 (61 a 49) y aplacar el momento del rival.

Tenía más el visitante y de tres puntos. Segundo de Vázquez en la fracción, más uno de Morales y otro de Corbalán para estar más cerca que nunca: a tres con un 63 a 60 en los 2 minutos finales. Alonso asistió a Efambe abajo del aro para anotar en un momento vital (65 a 60) y luego el pivote se ganó un viaje a la línea para sumar uno más (66 a 60).

En 4 minutos del último parcial, las defensas no dejaban hacer y con un 5 a 4 para el local, cuidaba su liderazgo (73 a 66). También había 7 para La Unión con 4 minutos por delante (77 a 70), pero con tres libres de Flor el visitante logró bajar la marca en 4 (77 a 73) para volver a ir por el intento de igualar. El cierre se llenó de intriga con un 77 a 74 que no se movió por varias posesiones hasta que Fernández fue a buscar sus puntos cerca del aro, los obtuvo, se llevó la falta y con esa acción de tres, La Unión tenía un 80 a 74 con 1 minuto por delante. Había logrado cuidar el mando desde que lo tomó en el primer cuarto y no iba a fallar ahora. No falló, con un parcial de 3 a 2 para el visitante en esos 60 segundos la segunda victoria para los de Ginóbili estaba hecha.

Síntesis:

La Unión (82): Guerra 11, Pérez 11, Cardo 16, Fernández 16 y Spicer 2 (FI); Alonso 4, Eidintas 10, Efambe 12, Rattero 0. DT: S. Ginóbili.

Platense (77): F. Vázquez 15, Mayora 3, Flor 23, Morales 7 y McCarthy 0 (FI); Ianguas 14, Corbalán 11 y Barrales 2. DT: A. Vázquez.

Árbitros: Diego Rougier, Nicolás D’anna e Iván Huck.

Parciales: 23-18, 47-33 y 66-60.

Por cuartos: 23-18, 24-15, 21-29 y 14-15.