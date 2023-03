Liga Nacional de Básquet: tercera victoria en fila para Platense

El Marrón reaccionó a tiempo y superó en casa a Unión por 85-80. La gran figura del ganador con 21 puntos y 10 rebotes. En el Tatengue, Corbett y Bolivar sumaron 17 tantos.

El primer cuarto para el Calamar fue una piedra en el camino, debido a las imprecisiones en ataque, la poca creatividad y los huecos en defensa. El Tatengue por su parte propuso un juego vertical desde el perímetro con triples (7/14) y tiros a media distancia. Sin dudas, uno de los puntos más débiles de Platense fue cubrir bien la primera línea, ya que permitió que los especialistas de afuera como Corbett y Bolívar florezcan (9 tantos en conjunto). El resultado del parcial fue de 23-14 para los santafesinos.

Al segundo período, la sintonía fue similar en los primeros minutos hasta promediar el cuarto, ya que el Marrón fue reaccionando poco a poco. Empezó a tener buenas creaciones en ofensiva, pero la definición fue algo que se ajustó con el pasar de los minutos. Además, la defensa mejoró su intensidad en el primer avance del rival para lograr contenerlo, a tal punto que solo le convirtieron 4 puntos en los últimos 5 antes del descanso. Una racha de 11-3 fue fundamental para que Tense se vaya al entretiempo abajo con un tanteador de 30-34 y una mejor cara para el resto del duelo.

En la otra parte del choque la dinámica fue parecida a la del primer apartado, ya que por momentos Unión se reencontró con el triple, pero no le sirvió de mucho porque Platense planteó un juego de igual a igual. Uno proponía una idea y a los pocos minutos el otro equipo la refutaba. Owens, Fernández y Pomoli, se convirtieron en el trinomio clave del Calamar, aportando puntos, rebotes, asistencias y grandes defensas. En los últimos minutos del tramo, el Marrón consiguió una buena racha para quedar al mando por 56-50.

En el último y definitorio el juego continuó siendo muy reñido, pero la diferencia la marcó exclusivamente la defensa de Platense y las ofensivas rápidas. El conjunto del Cholo Vázquez logró distanciarse a una máxima de 8 tantos, pero le fue difícil mantenerla hasta el final debido a que el Tate no bajó los brazos en ningún momento. Corbett, Bolívar y Bombino, fueron los jugadores que le dieron vida al equipo de Sebastián Puñet, pero no le alcanzó para contrarrestar el poderío ofensivo y dominio de tiempos de Tense. El marcador final fue de 85-80 con victoria Calamar.

De esta manera, el plantel de Alejandro Vázquez cosecha una racha de tres victorias consecutivas, para hacerle frente al mal paso que tuvo hace unos partidos. Y, además, se prepara para medirse nuevamente contra Oberá Tenis Club, esta vez en casa el próximo lunes.

