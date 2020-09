Límite Formosa- Chaco: varados cortan la ruta para hacerse escuchar y reclamar el ingreso

Compartir

Linkedin Print

El martes a la mañana, varados formoseños se disponían a cortar el puente que une Formosa con Chaco, desde las 11:30 hasta las 17 horas para conseguir respuestas a su pedido de ingreso. Finalmente, no lo hicieron ya que un alto jefe de la Policía de Formosa les habría “prometido” que desde hoy -por ayer- comenzarían a ingresar; teniendo en cuenta que nada se cumplió ayer decidieron llevar adelante la medida de fuerza.

“Ayer -por el martes- vino un alto funcionario de la Policía a notificarnos que a partir de hoy iban a comenzar a ingresar las personas para el lado formoseño, ahora viene la Policía y Gendarmería a decirnos que nadie va a pasar y que solo nos dijeron eso para que terminemos con el tema del corte de la ruta, la gente se enojó y ahora estamos cortando”, dijo al Grupo de Medios TVO, Federico -uno de los varados-.

Seguidamente indicó que “nosotros estamos sobre el puente realizando un corte total”.

“Vienen a decirnos que están viendo nuestro caso, pero la gente ya no puede esperar más porque se terminaron los recursos y está es la única opción que nos queda para que nos hagan caso”, dijo y agregó que él está hace 50 días.

“Nosotros vamos a cortar hasta que nos den una respuesta”, dejó en claro.

Por último, el muchacho confió que “estamos plantados en el puente hay ingresos del lado del Chaco hacia Formosa, pero no viceversa. No tenemos novedades de nada; estamos hasta las 19 horas y volveremos a las 10”.