Hubo un principio de incendio en el área del SIPEC del Hospital Central

Ayer en horas de la mañana se registró un principio de incendio en el área del SIPEC del Hospital Central en uno de los sectores para sanitización y desinfección de gasas que se van a utilizar en las emergencias ya que las mismas deben pasar por un proceso donde se las ingresa a una estufa para desinfectarlas y así quedan disponibles para la atención médica.

Lo que ocurrió fue que mientras realizaban su trabajo, los operarios del sector vieron que salía humo de uno de los aparatos y debido a esto se tuvo que evacuar el edificio del SIPEC, controlar el incendio con los matafuegos hasta que llegó el Cuerpo de Bomberos ya que dentro del edificio quedó una gran cantidad de humo y debían verificar que todo esté bajo control porque además muy cerca del área de emergencias hay ubicados unos tanques de oxígeno y si la situación se descontrolaba podía ser peor.

En ese marco, Juan Fernández, coordinador del SIPEC, en diálogo con el Grupo de Medios TVO habló sobre lo ocurrido.

“Nosotros tenemos un departamento de esterilización, se estaban esterilizando unas gasas, cuando el personal que estaba a cargo de dicho servicio al abrir una de las estufas notó que se estaba comenzando a prender fuego el paquete de gasas, optó por cerrar la estufa y rápidamente el humo empezó a invadir la habitación, nosotros fuimos alertados del caso y bajamos con los matafuegos que funcionaban, que están en orden, pero debido a la cantidad de humo en la habitación optamos por llamar a Bomberos para que ellos se encarguen de controlar el siniestro”, explicó.

“También se avisó a la Policía que actuó rápidamente, alertaron a Bomberos, también se apersonaron en cuestión de minutos, despejaron el área, cortaron las calles, fue un accionar bastante rápido de la Policía con Bomberos que actuaron con la rapidez y eficacia y por suerte no tuvimos que lamentar un siniestro mayor”, manifestó.

Para finalizar aseguró que lo ocurrido no afecta el funcionamiento del área, “de ninguna manera es así, el SIPEC como la emergencia del Hospital Central siguió funcionando con normalidad, en ningún momento se vio afectado, pero sí en el futuro a esta área hay que volver a rearmarla, por suerte se cuenta con servicio de esterilización también en el hospital La Madre y el Niño, en el Alta Complejidad así que no nos va a faltar material en ese sentido, pero es un servicio que vamos a tener que volver a reacondicionar”.