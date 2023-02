Liniers marcó el gol más rápido en la historia del fútbol argentino

El partido entre Club Social y Deportivo Liniers frente a JJ Urquiza tenía todo para ser un encuentro más de la Primera C del fútbol argentino. El público estaba apenas terminando de acomodarse para el pitazo inicial cuando Julián Rodríguez Seguer sorprendió a todos los presentes con un remate desde mitad de cancha que tomó desprevenido al arquero. Desde el pie del volante hasta que cruzó la línea, el balón tardó cuatro segundos en realizar el recorrido y se transformó en historia viva.

“Juli Seguer qué loco que esta ¿El gol más rápido del fútbol argentino? Acá está. Lo hizo Rodriguez Seguer, ayer en nuestra visita al Estadio Ramon Roque Martin, y nos dió la victoria por la 4ta fecha del Torneo de la Primera C El récord se queda en Villegas”, explicó la cuenta oficial de Liniers. Además, compararon la celebración con la de Lucas Pratto y su tanto frente a Boca Juniors en la ida de la final de la Copa Libertadores 2018 donde marcó a los pocos instantes de sacar del medio luego del grito de Ramón Ábila.

El principal antecedente en Primera División data del 18 de marzo de 1979, cuando Carlos Dantón Seppaquercia abrió el marcador a favor de Gimnasia de La Plata frente a Huracán a los cinco segundos de partido. Al igual que el del Ascenso, fue a través de un remate desde el saque inicial. “Le dije a mi compañero Antonio García Ameijenda que el arquero estaba distraído, que apenas diera la orden el árbitro me tocara suavecito la pelota para adelante y ahí le pegué de una”, explicó el delantero hace un par de años. Lamentablemente, ya no es más el defensor de la marca.

En lo que respecta a todas las categorías, el récord se disputa por cuestión de décimas con Luis Torres con Acasusso frente a Juventud Unida el 19 de octubre de 1996. Según las redes sociales del club, también fue de cuatro segundos, por lo que será difícil determinar cuál es el más veloz. Todo queda en manos de la AFA para determinar el acreedor de la marca.

El gol de Julián Rodríguez Seguer tomó aún más relevancia porque se trató de la única diferencia en el encuentro correspondiente a la cuarta jornada de la Primera C. Con este resultado Liniers escaló a la segunda posición con 10 unidades y quedó sólo detrás de Claypole, que ganó sus cuatro encuentros y mantiene la punta con 12 puntos.

