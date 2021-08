Lionel Scaloni recibió una mala noticia de cara a la triple fecha que afrontará la selección argentina

Compartir

El contexto parecía ser favorable para Mauro Icardi. A casi tres años de su última vez con la camiseta de la selección argentina, su competencia en el puesto arrastra lesiones o una marcada inactividad, mientras él acumulaba minutos y goles en el París Saint Germain. Pero una lesión durante el encuentro contra el Brest en la última jornada de la Ligue 1 derrumbó el castillo de naipes: deberá pasar cerca de tres semanas en recuperación.

El atacante de 28 años fue titular en las primeras tres presentaciones del PSG con victorias y colaboró con dos anotaciones. Su presente futbolístico era ideal y las versiones indicaban que Lionel Scaloni lo tenía en sus planes para volver a citarlo de cara a la triple fecha de Eliminatorias que afrontará la selección argentina durante los primeros días de septiembre: Venezuela (2/9), Brasil (5/9) y Bolivia (9/9).

El diario francés L’Equipe informó que el argentino se realizó una radiografía que descartó una lesión ósea en la zona del hombro, pero tendrá para más de tres semanas de recuperación por un esguince acromioclavicular. Eso lo marginará indefectiblemente ante un posible llamado nacional.

Las alternativas para el DT de Argentina en el ataque se redujeron drásticamente ante la sensibles lesiones de Sergio Agüero –tiene para dos meses de recuperación– y Lucas Alario –todavía no se recuperó de sus problemas en la pierna derecha que lo marginaron de los Juegos Olímpicos–. Al mismo tiempo, Lautaro Martínez atraviesa múltiples problemáticas: no pudo debutar este fin de semana en el Inter al arrastrar una suspensión en Italia, arrastra una pequeña molestia y podría perderse un partido de la Selección si acumula otra amarilla en cualquiera de las tres fechas que se avecinan.

En este contexto, el nombre de Icardi ganaba espacio para regresar a la selección argentina. Más allá que estuvo en la órbita oficial para las últimas Copas América pero nunca integró el corte final, el ex Inter de Italia acumula ya casi tres años sin vestir los colores albicelestes. Con apenas ocho apariciones formales para el país, Mauro sumó minutos por última vez en el triunfo amistoso ante México (2-0) de noviembre del 2018 bajo la conducción del propio Scaloni.

Teniendo en cuenta las recientes listas de Copa América y la de los Juegos Olímpicos que confeccionó Fernando Batista, las opciones en ofensiva podrían ser las de Ángel Correa, Joaquín Correa, Julián Álvarez, Adolfo Gaich o Ezequiel Ponce, todos con distintas características. Se espera que la nómina oficial de Scaloni se conozca en las próximas horas.

