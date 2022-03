Lisa Kudrow admitió que le gustaría que regrese Friends… pero con un pequeño cambio

Compartir

Linkedin Print

En muchas de las entrevistas que dan, los miembros del elenco de Friends se encuentran con una pregunta que se repite una y otra vez. “¿Les gustaría que regrese la sitcom?”. Esta vez la que tuvo que enfrentar este cuestionamiento fue Lisa Kudrow, quien brindó una respuesta que sorprendió a todos.

La actriz que interpretó a Phoebe Buffay reconoció que no se ve volviendo a interpretar el personaje, pero propuso otro escenario para volver a ver la serie en la pantalla chica. “No creo que vaya a suceder un reboot de Friends”, le dijo al sitio Where Is the Buzz. “Digo, no con nosotros en él”, agregó haciendo referencia a sus compañeros de elenco.

“¿Pero un reboot en donde contratan a otros actores? Me gustaría ver eso”, admitió dándole un giro a la típica respuesta que dieron todos los miembros de la sitcom durante los últimos años. “Me gustaría ver como sería una versión actual y moderna”, sumó.

Mientras otras series aceptaron volver a la pantalla chica renovadas – desde Sex and the City con And Just Like That hasta How I Met Your Mother que regresó con How I Met Your Father- el equipo responsable de Friends siempre se mostró reacio a hablar de un resurgimiento de la popular comedia.

“Teniendo en cuenta las diferentes trayectorias que forjó cada uno en su carrera, no creo que sea posible juntarnos para volver a grabar”, dijo hace un año David Schwimmer en una charla con The Guardian. “Creo que todos pensamos lo mismo: ¿Para qué cambiar un final que fue el correcto para la serie? Yo no quiero hacerlo solo por el dinero. Debería tener sentido a nivel creativo, pero nada de lo que he escuchado hasta el momento lo tiene”, agregó.

En ese momento, el actor también propuso otra alternativa. “A lo mejor, deberían hacer Friends con un elenco completamente de afroamericanos o asiáticos”, arriesgó tocando un tema controversial de la serie, que siempre fue criticada por su falta de diversidad.

Para satisfacer a los millones de fanáticos que tienen alrededor del mundo, Jennifer Aniston, Matthew Perry, Courteney Cox, Schwimmer, Matt LeBlanc y Kudrow se juntaron para grabar el especial de HBO, Friends: The Reunion, en donde recordaron sus años en el set de filmación y contaron anécdotas nunca antes reveladas.

“Volver allí fue nostálgico y también un poco melancólico, porque muchas cosas cambiaron y todos hemos ido por caminos diferentes, algunos fáciles y otros no tan fáciles para nosotros. Fue brutal, y tampoco podés ignorarlo. Hay cámaras por todas partes y no podés dejar de llorar… Hubo un momento en el que todos estábamos llenos de lágrimas. Quizás David no lloró, no creo que hayamos roto a David. Pero incluso LeBlanc se quebró en un momento. Ya sabés, él que es ‘un tipo duro’… Incluso él lloró un poco”, contó Aniston en su momento, recordando el reencuentro con sus amigos en el set.

Friends emitió 10 temporadas en la cadena NBC, desde 1994 hasta 2004. Con más de 200 episodios a lo largo de los años, Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey y Chandler se volvieron parte de la familia de muchos. Durante los diez años que estuvo al aire, la sitcom consiguió un promedio de entre 25 y 30 millones de espectadores por semana, y a veces más.

Compartir

Linkedin Print