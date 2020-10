“Llevamos 200 días sin trabajar y sin cobrar”, reclaman empleados de Godoy

Compartir

En el galpón de la empresa Godoy ubicado sobre la calle Moreno de esta ciudad continúa el reclamo de trabajadores de la compañía que solicitan el pago de los sueldos adeudados desde que comenzó el aislamiento decretado por la pandemia, ya que solo están percibiendo el ATP, dinero que no les alcanza teniendo en cuenta que la mayoría tiene familia y vive en alquiler.

También pidieron que se reactive la actividad ante la situación desesperante que atraviesan en más de 200 días que llevan sin trabajar “y sin cobrar”, según manifestaron. Aguardaban el posible anuncio del gobierno nacional de la reanudación del transporte en todo el país con el cual podrán empezar a trabajar.

Cabe recordar que la compañía tiene más de 100 empleados los cuales piden recuperar sus haberes adeudados y por el cual se encuentran apostados en el lugar de manera continua, haciendo relevo en turnos y así obtener una respuesta efectiva.

En ese sentido aseveraron que solo levantaran la manifestación si les pagan “hasta el último centavo”.

En ese marco uno de los empleados de la compañía habló con el Grupo de Medios TVO sobre la situación que atraviesan. “Por el momento no sabemos nada, estamos esperando que la empresa nos dé una solución, pero evidentemente esta semana creo que no vamos a tener ninguna respuesta favorable. Estamos esperando a ver lo que se anuncia a nivel nacional, ojalá se largue el tema del transporte porque no podemos vivir así”, expresó.

“Nosotros llevamos 200 días sin trabajar y sin cobrar y esto no da para más”, acotó el empleado.

Asimismo dijo que en la última audiencia que mantuvieron “la empresa puso excusas de que no tiene plata, que no tienen recaudación pero vamos a seguir peleando acá hasta que nos den una solución, esa es la decisión firme que tenemos, hasta que no cobremos el último centavo no vamos a salir de acá”.

Se sinceró y opinó que “yo creo que nos quieren dejar en la calle, no les interesa los empleados mucho menos los usuarios, esa la excusa para irse por eso hacen lo que hacen o sino estarían preocupados por nosotros y por los empleados”.

Aseveró además que con lo que perciben del ATP no les alcanza y por eso deben buscar changas y hacerle frente a sus responsabilidades. “Con el ATP hacemos algo, pero no alcanza, estamos como todos buscando algunas changas, lo que sea porque el ATP ayuda pero no alcanza, las deudas se acumulan con el paso de los días, mes por mes”, lamentó.

“La mayoría de los compañeros ya pasaron a cuestión judicial pero no solo por las tarjetas de crédito que no pueden pagar sino que hay cuotas de autos, de alquileres que deben varios meses, tenemos un montón de problemas, es una situación critica y no sé como la vamos a solucionar el día que esto se levante”, expresó.

“Nosotros estamos esperando lo que dicen del transporte a nivel nacional, ojalá se levante”, pidió al finalizar.