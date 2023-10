LNB: con Keron Deshields iluminado, Comu logró su segunda victoria en fila

Hacía mucho tiempo que Comunicaciones no ganaba dos juegos seguidos en el inicio de un torneo. Y este equipo mostró un gran trabajo colectivo en defensa y una tarea descomunal de Deshields que le permiten a la gente ilusionarse. Le ganó a Riachuelo 97 a 79 con 33 puntos del base y 23 de Thomas. Stephen Maxwell de Riachuelo anotó 21 puntos.

Arranque de 12 a 3 para Comunicaciones, que sorprendió a su rival con una defensa bien arriba e intensa y no perdonando a la hora del tiro. Balzaretti, DT de Riachuelo, pidió minuto, pero a la vuelta del mismo, Thomas siguió anotando y llevó la diferencia a 16 (19-3). Cuando ajustaron la marca sobre Thomas, apareció Deshields para que el local mantenga la diferencia. En Riachuelo Youg y Maxwell fueron los que dieron la cara para cerrar con una pequeña mejora, un capítulo que finalizó 30 a 13 en favor de Comu, mostrando una mejor dinámica de equipo.

El inicio del segundo parcial mostró a Comunicaciones muy apurado y una buena defensa de Riachuelo. Ambos técnicos rotaron los equipos y la visita encontró mejor respuesta, lo que le permitió recortar la diferencia 10 cuando se jugaban 4.30. La defensa le tomó el pulso a Thomas y el ataque del local se quedó sin respuestas. El 15 a 6 parcial mostró lo que producían los equipos y el protagonismo del equipo visitante fue notorio. Maxwell siguió castigando a Comu desde la pintura, mientras que el retorno de Deshields (21 puntos) le dio al local lo puntos necesarios para cortar el largo tiempo sin convertir. El final fue 49 a 42 favorable al local.

La paridad en el inicio del tercer capítulo fue notoria y al juego en la pintura que propuso Riachuelo, con Maxwell y sus caídas, aparecieron los tiros externos en Comu con Thomas y Montes que le permitieron al local poner el juego 61 a 50 a 4.50 del final.

Dos asistencias para la volcada del Maxwell de Comu levantaron a la gente y le permitieron al Aurinegro tomar una distancia de 14 puntos 67-53. Lo que quedó del parcial sirvió para que el local siguiera mostrando la identidad defensiva que pretende su técnico y así cerrar ganando 76 a 60 el tercer cuarto.

En el último período, Comu siguió teniendo a un Deshields descomunal, manejando el equipo y anotando cuando no aparecían los puntos en sus compañeros. El técnico visitante buscó variantes entre los suplentes, sobre todo quien podía marcar al americano del Aurinegro que estuvo intratable. Un parcial de 4-0 acercó a Riachuelo, pero rápidamente el local estiró la diferencia y encaminó el triunfo que terminó siendo por 97 a 79.

Síntesis

Comunicaciones (97): Maxwell 16, Giorgi 5, Deshsields 33, Montes 12, Thomas Jr. 23 (f.i) Strings 5, Zenclussen 3, Pereyra, Assum, Bejar, Llanos, Panosso DT. Juan Manuel Nardini

Riachuelo (79): Mosley 6, De los Santos 2, Maldonado 2, Maxwell 21, Young 15 (f.I) Forestier 2, Marcano, Arese 14, Fernandez 9, Beigier 8. DT: Matías Balzaretti.

Árbitros: Alberto Ponzo, Oscar Brítez, Raúl Lorenzo.