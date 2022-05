LNB: Instituto volvió a ganarle a San Martín

Compartir

La Gloria venció al Rojinegro otra vez en el Sandrín, ahora por 90-84 y poniéndose arriba por 2 a 0 en las semifinales. El jueves, en Corrientes, se disputará el tercer juego.

En el segundo juego de las semifinales, Instituto volvió a dar un nuevo paso de local en el Sandrín y derrotó a San Martín por 90-84, poniéndose 2 a 0 en la serie y logrando el objetivo de ganar los dos primeros juegos en su estadio. Ahora la serie se mudará a Corrientes desde el próximo jueves, con la Gloria estando match point y el Santo rojinegro ante la necesidad de descontar para mantenerse con vida en estas semis.

Nico Romano fue una de las máximas figuras de la noche tras firmar 19 puntos más 7 rebotes, escoltado por Martín Cuello con 17 tantos y 4 asistencias, además del goleo Luciano González (15) y Nicolás Copello (14). La Gloria volvió a mostrarse como un equipo completo, con puntos altos en toda la cancha y siendo correcto dentro de una serie que no permite margen de error.

En San Martín, que logró lanzar un muy interesante 48% en triples (18/37), lo mejor pasó por el revulsivo trabajo de Santiago Ferreyra que se despachó con 20 puntos (6/11 desde el perímetro) y 6 asistencias, además de los aportes de Javier Saiz (10 unidades) y Matías Solanas (13 tantos).

El partido comenzó con un San Martín efectivo e intenso y un Instituto con algunos errores. El local se tardó casi dos minutos y medio en convertir sus primeros puntos, mientras que el conjunto visitante estuvo eficaz desde la línea de tres. La actuación del plantel albirrojo fue algo distante a la demostrada regularmente en otros partidos. La reacción del equipo de Lucas Victoriano llegó de la mano de Nicolás Romano. El equipo correntino no tardó en volver al nivel de ataque intenso. Con los cambios los de Alta Córdoba lograron recortar distancias y dejar el cuarto 26 a 18 en favor de SanMa.

En el segundo segmento Instituto hizo más presión en defensa lo que hizo que el visitante tuviera más errores en ataque. Los triples fue por donde los correntinos estiraron la ventaja. Tras una breve levantada albirroja, el Santo volvió a arremeter y siguió sumando en el tablero. Sobre el final del capítulo la Gloria pudo achicar las distancias. El cuarto número dos terminó 37 a 44 con victoria parcial del visitante.

La intensidad de Instituto abrió la tercera etapa en donde recortó la brecha de puntos. Con un triple de Loku Cuello el albirrojo empató el encuentro y en la siguiente jugada dio vuelta el resultado. La solidez en la defensa que caracteriza al equipo de Lucas Victoriano volvió a hacerse presente en este capítulo. La paridad se volvió moneda corriente sobre el final del segmento. La Gloria se llevó el cuarto 66 a 63.

Los últimos diez minutos tuvieron el ida y vuelta más constante del partido, San Martín se adelantó de la mano de Santiago Ferreyra y Instituto lo hizo con Nicolás Copello. Las equivocaciones también fueron compartidas. Durante todo el cotejo los tiros de triples no fueron los mejores para la Gloria, pero en los últimos minutos esa fue la vía desde donde los jugadores albirrojos sacaron distancias en el tablero. Instituto ganó el segundo juego de la serie de semifinales por 90 a 84.

