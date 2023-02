LNB: Olímpico le ganó a Gimnasia en La Banda

Por una nueva fecha de La Liga Nacional de Básquetbol, el Negro le ganó al Mens Sana por 85 a 77. Se destacó en el vencedor, Patricio Tabárez con 17 puntos, 3 rebotes y una asistencia.

Olímpico jugó un primer tiempo prácticamente perfecto. Con puntos desde varias manos (8/51 en triples) y una intensidad defensiva muy importante. Esta energía en los de Gutiérrez se evidenció inclusive en las diferentes formaciones que aparecieron en cancha. También el juego aéreo fue un ítem a favor del local con renta en ambos canastos.

La máxima apareció a falta de 2.20″ para finalizar el primer tiempo con 19 de luz para el local. El desconcierto pareció apoderarse de los sureños en momentos de mayor rendimiento en el elenco bandeño para llegar al entretiempo 50 a 31 y todo a pedir del Negro con el protagonismo de Tabárez en los tramos finales.

En el complemento, Gimnasia intentó forzar jugadas de poste bajo vía Mencía y De Vaughn, pero fueron situaciones aisladas ante el sólido plan de juego en Olímpico que no decayó en su perfomance de ataque con el pase extra como principal recurso generado desde las manos de Paletta hacia los internos. Tiros a distancia desde el eje, ejecutados por Mencía, fueron la clave para achicar el margen a 12 tantos de cara al último cuarto (71 a 59).

En el peor momento de Olímpico los triples de Negrete y Hure abrieron el juego nuevamente a 18 puntos promediando el último acto. Gimnasia no se dio por vencido nunca y bajó a un digito a la diferencia (79 a 70 con 3m para finalizar el encuentro) luego de un bombazo de Facundo Vázquez, pero no fue suficiente para torcer la historia a favor del bandeño. Fue 85 a 77.

Instituto sigue de racha

La Gloria venció 70-62 a San Lorenzo en el Ángel Sandrín por la fecha 24 de la Liga Nacional y llegó a la octava victoria consecutiva. Tayavek Gallizzi fue el goleador del partido con 19 puntos.

En el comienzo del partido fue San Lorenzo quien pisó fuerte, ya que consiguió un rápido 3/4 en triples y pudo sacar la primera ventaja de la noche: 12-2 promediando el primer parcial. Instituto no estuvo sólido en ambos lados de la cancha y cerró el primer cuarto 13-22.

En el segundo período, Lucas Victoriano movió el banco y encontró respuestas por parte de Martín Fernández y Tayavek Gallizi, que fueron claves para levantar al equipo. La Gloria cambió el chip, ajustó la defensa y, con alguno triples de Luciano González, pudo revertir la situación y pasar arriba en el marcador, para irse al descanso largo arriba 6: 39-33.

Luego del entretiempo la Gloria empezó a controlar el juego en defensa y el Ciclón quedó seco en ofensiva, ya que convirtió sus primeros puntos del parcial pasando los 5 minutos. Gallizzi se hizo fuerte en la pintura y el Albirrojo estuvo más calmo, lo que hizo que aumentara poco a poco la diferencia en al tanteador y cerrará el tercer cuarto ganando 58-45.

En los últimos diez minutos, Instituto comenzó a administrar las energías y a jugar con el reloj a su favor. Con un triple de Nicolas Copello y algunos tiros libres de Taya, la Gloria sentenció la historia y se quedó con buen triunfo ante San Lorenzo por 70-62.

Tayavek Gallizi fue el máximo goleador con 19 puntos.