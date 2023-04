LNB: Platense se quedó con el duelo frente a Atenas

El Calamar se hizo fuerte en Córdoba y derrotó al Griego por 80 a 69. Omar Cantón con 25 y De’ Marco Owens con 22 puntos fueron los máximos anotadores.

Trabado, así arrancó el Griego el juego ante Platense. Tan solo pudo anotar 10 puntos en el primer tramo, 7 de ellos de Omar Cantón. Si bien el Calamar no fue mucho más, sabiendo cuáles son sus recursos, le bastó para dominar el marcador y llevarse el primer cuarto por 11 (10-21).

La rotación del banco de uno y otro no cambió lo que se venía viendo hasta este momento. El local siguió sufriendo para encontrar el aro y la visita no logró aumentar la diferencia. Promediando el segundo cuarto el parcial era de apenas 7-4 para el 17 a 25 del marcador. Cuando pasaba poco y nada, apareció De´Marco Owens y encendió a Platense. El extranjero hizo todo tipo de daño, aportó varios puntos bajo el aro (16) y contagió a sus compañeros para ampliar la ventaja a 18 (23-41). Dos libres de Alejandro Konsztadt cerraron la primera mitad 25 a 41.

Los fantasmas que se pensaban ya superados volvieron a rondar por el polideportivo. Atenas no tuvo ideas para atacar, no defendió y no tuvo actitud para revertir la situación. Platense jugó más que cómodo y solo se dedicó a cuidar lo cosechado. Faltando 6.04 para el cierre del tercero la máxima era de 24, 28 a 52. El Griego intentó una leve reacción que le permitió terminar un poco más cerca aunque todavía estaba lejos, 44 a 60.

La levantada del cuarto anterior pareció entusiasmar al Griego y rápidamente se puso a 9 (56-65) para calentar la fresca noche de Córdoba. La temperatura aumentó con un triple de Federico Mariani que lo acercó a 5 (66-71) faltando 3.04. Nicola Pomoli primero y Víctor Fernández después, con cuatro puntos cada uno, pusieron el juego en un freezer para la victoria Calamar por 69 a 80.

Atenas cerró su participación como local en la Fase Regular, ahora jugará la última fecha de visitante frente a Instituto, en Alta Córdoba, el próximo martes 18 de abril a las 21 horas.

Síntesis

Atenas 69: Alejandro Konsztadt 2, Federico Mariani 18, Octavio Sarmiento 9, Fabian Jaimes 2, Omar Cantón 25 (FI), Deión McClenton 13, Matías Stanic 0, Máximo Araujo 0, Lee Aaliya 0, Gabriel Prado 0, Mirko Kozar 0, Erick Mecias 0. DT Álvaro Castiñeira.

Platense 80: Enzo Cafferata 2, Santiago Barrales 5, Nicola Pomoli 19, Juan Sebastián Morales 5, Demarco Owens 22 (FI), Víctor Fernández 12, Julián Morales 9, Stanley Scott 4, Alejandro Alloatti 2, Felipe Massa 0, Santino Mazzucchelli 0, Mariano Goicoechea 0. DT Carlos Vázquez.

Parciales: 1) 10-21 (10-21), 2) 25-41 (15-20), 3) 44-60 (19-19), 4) 69-80 (25-20).

Estadio: Polideportivo Carlos Cerutti.

LNB: buena victoria

Xeneize en casa

Boca fue más que Unión desde el comienzo del partido para quedarse con el mismo por 92-71.

Jugando un encuentro prolijo de menos a más fue el andar del combinado de Carlos Duro para quedarse con el anteúltimo juego en la Bombonerita por la fase regular. Pase extra, ofensivas pensadas y paciencia para doblegar a un rival que siempre buscó jugar rápido y complicar debajo del canasto. Porcentaje más que interesante desde la línea de libres para el Xeneize (82% en 11 intentos) acompañado de una gran tarea en los rebotes con 45 en total.

Mata, quien partido a partido incrementa su nivel de juego, fue la figura con 20 unidades, 9 rebotes y 3 asistencias. Tarea destacada también para Tucker, el norteamericano nacionalizado jordano aportó 14 puntos acompañado de los 13 aportados por Mainoldi.

En la visita, Alessio y Toretta sostuvieron la ofensiva tatengue con 11 puntos cada uno.

Boca volverá a ser local el próximo domingo desde las 19:00 horas cuando reciba a Peñarol del Mar del Plata, con televisión de DirecTV. Unión disputará el televisado del sábado a las 11:30 horas por la pantalla de TyC Sports, cuando visite a San Lorenzo en un encuentro por la búsqueda de mantenerse en la máxima categoría del básquet nacional.