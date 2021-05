Compartir

Llega una hora a la madrugada donde desde lejos se escuchan los “estruendos” de las motos con caño escape deportivo por toda la avenida Kirchner. Alteran a mascotas y niños e impiden descansar bien. No entiendo porqué la Policía no interviene en estos casos. Todo el día persiguen al trabajador y de madrugada no están. Por eso hay tanta delincuencia en la ciudad.

