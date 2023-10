«Lo único que no vamos a negociar es el cambio», afirmó Patricia Bullrich ante empresarios de IDEA

La candidata presidencial de Juntos por el Cambio (JxC), Patricia Bullrich, aseguró hoy que si gana las elecciones encabezará un Gobierno “dispuesto a hablar con todos», pero donde lo único que no van «a negociar es el cambio”, al disertar esta tarde ante el Coloquio de IDEA, reunido en la ciudad de Mar del Plata.

En la edición número 59 del tradicional encuentro empresarial, y mientras en paralelo Javier Milei mantenía otra reunión con empresarios en la misma ciudad, Bullrich dijo que “desde el lugar donde tomemos el Gobierno estamos con la convicción y el temperamento para llevar adelante los cambios que Argentina necesita”.

Bullrich cosechó aplausos entre los empresarios de IDEA, un foro al que Milei eligió no concurrir, y en cambio organizó un almuerzo paralelo con ejecutivos de empresas a la misma hora en que se desarrollaba que el discurso de la candidata de JxC.

Durante su disertación, la candidata opositora cuestionó al postulante presidencial de Unión por la Patria, el ministro de Economía Sergio Massa, al recordar que tras el inicio del Gobierno de Mauricio Macri, en el año 2015, lo invitaron al Foro de Davos.

«A los seis meses Massa nos metió una ley de prohibición de despidos, ¿hay algo más anticapitalista?”, se preguntó, al aludir al viaje que Mauricio Macri y Sergio Massa, entre otros, realizaron al Foro de Davos, el tradicional encuentro anual de líderes políticos y empresariales de todo el mundo.

En ese marco, sostuvo que “la macro (economía) es un problema, pero está inserta en un problema mayor que es un Estado absolutamente trabado, colonizado, copado, que creció en 20 años un 100 por ciento”.

A la hora de enumerar posibles medidas de Gobierno indicó: «Tenemos que sacar el cepo” y que “ningún funcionario pueda abrirte o cerrarte las exportaciones o importaciones”.

Al igual que lo había hecho ante otros foros empresarios, Bullrich comprometió una reforma laboral que “permita bajar un 60% el costo de las indemnizaciones, que es una espada de Damocles”.

“Vamos a derogar todas las leyes que han destruido el concepto de indemnización y que han ampliado el juicio como una de las maneras de resolver los temas laborales”, aseguró.

Sobre la situación en la que heredará el Gobierno en caso de imponerse en las urnas, dijo que van «a tener que negociar no solo con el FMI, sino atacar el problema de las Leliq, que son una bola de nieve y nos ponen en una situación difícil”.

“Pero tenemos una solución, del lugar de donde agarremos el Gobierno vamos a salir”, argumentó.

Ante una consulta sobre la coparticipación, dijo que su idea es “premiar a las provincias más competitivas, para que puedan seguir produciendo más, y no premiar con incentivos y ventajas a las provincias menos productivas”.

Asimismo, afirmó que los distritos que no entren en esta lógica “van a tener que arreglarse con lo que tienen, porque no queremos más provincias que sean cajas registradoras”.

En materia impositiva, propuso “ir a un modelo con impuestos simples (entre los que mencionó IVA y Ganancias) e ir sacando del mapa impositivo más de 160 impuestos que tiene la Argentina”.

En otro orden, afirmó que “no podemos vivir en el piquete, en el bloqueo a empresas; vamos a mandar protocolos contra piquetes en el Código Penal, y una serie de leyes, cambios y reglamentos que pongan a la Argentina en orden”.

“Argentina -concluyó- tiene todo, pero tenemos que desarmar al monstruo que hay en el medio, desarmar un Estado burocrático que te traba todo, con instituciones totalmente infiltradas por la corrupción”.