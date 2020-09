Los bancos podrán ofrecer plazos fijos en pesos atados a la evolución del dólar

Compartir

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) aprobó que los bancos puedan ofrecer a sus clientes depósitos a plazo fijo en pesos atados a la cotización del dólar, lo que les permitirá aumentar el volumen de créditos para prefinanciar las exportaciones en moneda extranjera.

La decisión fue adoptada a través de la Circular A 7101 y definida en la reunión de Directorio de la autoridad monetaria que se desarrolló esta tarde, en la que se decidió incentivar a los bancos a que capten depósitos a tasa variable para prefinanciar exportaciones, sin que se genere un descalce entre las monedas.

A partir de ahora, el cálculo de tenencia de moneda extranjera que realizan los bancos para definir qué monto pueden destinar a préstamos para financiar exportaciones incluirá a los pasivos que estén vinculados con la evolución del valor del dólar en el mercado oficial.

“Este cambio permitirá que las entidades financieras puedan ofrecer instrumentos de ahorro vinculados a la evolución de la cotización oficial del dólar, conocidos como dólar link, y ofrecer préstamos a empresas exportadoras, generando un nuevo mercado para el ahorro en pesos”, aseguró el BCRA en un comunicado.

Incentivar el ahorro en activos en pesos es uno de los objetivos del Gobierno y sobre el que el Banco Central viene trabajando en los últimos meses, a través de la mejora en las tasas de interés que los bancos pagan por los plazos fijos, tanto minoristas como mayoristas.

A mediados de abril el BCRA fijó a los bancos pagar a sus depositantes una tasa mínima en proporción a la tasa de política monetaria que fijan las Leliq (38% TNA), que en un primer momento fue de 24% y actualmente se ubica en 33% para los depósitos de menos de $1 millón.

Desde entonces, los depósitos del sector privado en plazos fijos en pesos crecieron casi un 50% en los últimos cinco meses, al pasar de $1,43 billones a principios de abril hasta alcanzar los 2,14 billones el pasado 4 de septiembre, último dato disponible.

La medida también busca desincentivar la demanda por el cupo de US$ 200 habilitados por persona que, en los últimos meses, mostró un crecimiento exponencial.

De hecho, según datos del balance cambiario de julio, la cantidad de gente que compró hasta US$ 200 se multiplicó por 10 entre marzo y julio al trepar de unos 400 mil compradores a cerca de 4 millones.

Por este motivo, el Central está buscando tentar a los ahorristas a “quedarse en pesos” al ofrecer un rendimiento en moneda local (3,3% al mes) por sobre el aumento del nivel de precios que fue del 1,9% en julio, según el Indec.

“Es una buena noticia y ayuda pero no elimina el problema de fondo que es que, ante la incertidumbre generalizada por la pandemia, muchos ahorristas prefieren ir a buscar el dólar para cubrirse de una devaluación”, dijo a Télam Martín Kalos, economista y director de EPyCA Consultores.

“La premisa tiene que ser generar instrumentos para captar ahorro en pesos, esto es algo que la Argentina necesita”, sostuvo Kalos.

En ese sentido, aseguró, la medida es “inteligente” ya que “sirve como una herramienta de planificación financiera a las empresas que operan al dólar oficial y que, ahora, van a tener más previsibilidad”, aunque manifestó que tendrá “un alcance limitado”.

“Siempre es bueno ampliar los instrumentos donde puede invertir el ahorrista y en ese sentido poder hacer plazos fijos dólar linked es positivo”, aseguró Christian Buteler, economista y analista financiero, para quien, sin embargo, la medida no resolvería la venta de dólares por parte del BCRA.