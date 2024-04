Los cuartos de final de Copa de la Liga tienen sedes, fecha y hora definidos

La Copa de la Liga entra en su fase final y la Liga Profesional de Fútbol confirmó este miércoles la programación y las sede de los cuartos de final, que incluyen un Superclásico.

Los encuentros se disputarán el próximo fin de semana, dado que en los siguientes días, seis de los ocho equipos clasificadoss tienen compromisos por las Copas CONMEBOL Liberadores y Sudamericana.

El día sábado habrá tres encuentros: en el primer turno, Defensa y Justicia, 3° del B, jugará con Argentinos Juniors, 3° en la zona A, en el estadio Florencio Sola de Banfield, a las 15:30 horas.

A continuación, Estudiantes, 2° del Grupo B, chocará con el 3° del A, Barracas Central en cancha de Platense, desde las 18:30 horas.

Y Godoy Cruz, líder del Grupo B, se enfrentará a Vélez Sarsfield, 4° de la Zona A, en el estadio Parque La Pedrera en San Luis, a las 21:15 horas.

De manera que, para el día domingo sólo quedará el cruce entre Boca Juniors y River Plate, en el Kempes de Córdoba, desde las 15:30 horas, por razones de seguridad, para que puedan desconcentrarse todavía con luz de día las dos pacialidades.

En caso de empate en los 90 minutos de tiempo regular, la clasificación a las semifinales se definirá a través de penales.

Cada uno de los encuentros se jugará con público de ambos equipos en el estadio.

Así quedaron los cruces de cuartos de final de la Copa de la Liga

Los cuatro mejores de cada zona se clasificaron a cuartos de final. Se jugará a partido único y en estadio neutral.

1) River Plate (1º A) vs. Boca Juniors (4º B)

2) Barracas Central (3° A) vs. Estudiantes (2º B)

3) Defensa y Justicia (3º B) vs. Argentinos Juniors (2º A)

4) Godoy Cruz (1º B) vs. Vélez Sarsfield (4º A)

En ese orden quedaron diagramados en el cuadro. Los ganadores de los partidos 1 y 2 chocarán en semifinales y los del 3 y 4, lo mismo.

A continuación, la designación

de las autoridades para

los cuatro partidos:

Argentinos Juniors – Defensa y Justicia

Árbitro: Andrés Merlos

Asistente 1: Diego Bonfa

Asistente 2: José Castelli

Cuarto árbitro: Sebastián Martínez

Quinto árbitro: Marcos Horticolou

VAR: Fernando Espinoza

AVAR: Diego Verlotta

Estudiantes – Barracas Central

Árbitro: Darío Herrera

Asistente 1: Pablo Acevedo

Asistente 2: Adrián Delbarba

Cuarto árbitro: Carlos Córdoba

Quinto árbitro: Mariana De Almeida

VAR: Silvio Trucco AVAR: Pablo González

Godoy Cruz – Vélez

Árbitro: Sebastián Zunino

Asistente 1: Facundo Rodríguez

Asistente 2: Walter Ferreyra

Cuarto árbitro: Ariel Penel

Quinto árbitro: Lucas Pardo

VAR: Pablo Dovalo

AVAR: Salomé Di Iorio

River – Boca

Árbitro: Yael Falcon Pérez

Asistente 1: Juan Pablo Belatti

Asistente 2: Miguel Savorani

Cuarto árbitro: Pablo Echavarría

Quinto árbitro: Cristian Navarro

VAR: Jorge Baliño

AVAR: Lucas Novelli