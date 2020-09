“Los dólares son para los que producen”, insistió el presidente Alberto Fernández al lanzar créditos

Compartir

Linkedin Print

El presidente Alberto Fernández aseguró que en la Argentina se necesitan “los dólares para comprar los insumos” para la producción y afirmó que, por eso, “hace falta cuidarlos, porque los necesitan los que tienen que producir y dar trabajo, antes que nadie”.

Así lo planteó en un acto en el que el Gobierno nacional anunció nuevas líneas de financiamiento para empresas y créditos para la compra de electrodomésticos, en el complejo industrial Visuar, en la ciudad bonaerense de Cañuelas.

De esta forma, Fernández insistió con la idea central de que “los dólares no son para guardar, sino que son para producir”, como ya lo había dicho días atrás.

Sobre las últimas medidas del Banco Central respecto a la moneda estadounidense, Fernández destacó que “es un tiempo de emergencia y excepcional” en el que se deben “cuidar los dólares para los que producen y dan trabajo”.

En este sentido, reafirmó que los dos objetivos centrales de su Gobierno son “generar más producción y más trabajo” en la Argentina.

Explicó que para poder alcanzar esos objetivos es necesario que cada vez se importen menos productos e insumos, y se fabriquen más en la Argentina.

“Tenemos dos objetivos: generar más producción y más trabajo”, dijo el jefe de Estado, y explicó que todas las medidas que toma el Gobierno nacional van en ese sentido.

Mientras tanto, hasta que se logre revertir la actual composición de insumos -mayormente importados- en los productos que se fabrican en el país, como es el caso de los electrodomésticos, insistió en que es importante que los dólares estén disponibles para su adquisición de parte de los industriales.

El Presidente dijo que ese camino de mayor producción “ya comenzó a transitarse”, incluso en el contexto de pandemia, con los protocolos aprobados para que cada industria pueda seguir en actividad al tiempo que protege a sus empleados, y apostó a seguir en ese camino, “sin bajar los brazos, a pesar de los agoreros y los que maltratan”.

“El Gobierno nacional sigue apostando a producir y al trabajo; no bajen los brazos. La Argentina siempre se levanta, como cada vez que ellos nos dejaron de rodillas”, manifestó ante empresarios e industriales que participaron del acto.

No obstante, Fernández pidió que no se olviden cómo dejaron al país “en terapia intensiva”, en referencia a las políticas públicas aplicadas por el gobierno de Mauricio Macri, especialmente en el sector industrial. Entre sus críticas a la gestión anterior, señaló que “los cuatro años anteriores fueron muy dañinos para la producción nacional porque se incentivó más a la importación” y aseguró que “es importante que la Argentina se industrialice y no importe los productos hechos afuera porque eso significa pérdida de trabajo nacional y el cierre de pymes”.

En este punto, recordó que este Gobierno tuvo que “poner de pie hospitales que estaban sin terminar” porque la anterior gestión pensó que “no era importante”, y concluyó que se recibió “un país en terapia intensiva” y que en ese estado recibió la pandemia de coronavirus.

“Seguimos apostando a la Argentina, a la producción, a los industriales y al trabajo. Comprometá- monos a que la Argentina mejore de aquí en más, a pesar de todos los agoreros y todos los que maltratan las ideas de quienes apuestan a producir y dar trabajo”, concluyó el Presidente.

Desde el Gobierno explicaron que “la propuesta de financiamiento tiene como objetivo garantizar que 1000 pequeñas, medianas y grandes empresas accedan a créditos con tasas de hasta 24 por ciento, y plazos de 36 meses, con seis de gracia”.

En tanto, el plan para la compra de electrodomésticos “busca reactivar el consumo de aparatos de uso doméstico de alta eficiencia energética y producción nacional. Incluye heladeras, lavarropas, cocinas, lavavajillas, calefones, termotanques y ventiladores que tendrán precios de referencia”, según un comunicado.

Previo a las palabras del Presidente, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, manifestó que “en un contexto de crisis internacional en el que nos dicen que hay un éxodo de empresas del país, ésta es la muestra de que no es así porque la gran mayoría de los empresarios nacionales están trabajando para sacar a la Argentina adelante”.