Los equipos de Tyson Fury y Anthony Joshua discuten pelea para septiembre

Se está discutiendo una pelea por el título de peso pesado entre Tyson Fury y Anthony Joshua para septiembre en el Reino Unido, según le dijeron fuentes a ESPN.

Las conversaciones comenzaron esta semana entre el promotor de Fury, George Warren, y el promotor de Joshua, Eddie Hearn, dijeron las fuentes, revisando una discusión del otoño pasado que no logró el tan esperado enfrentamiento entre las dos principales estrellas del boxeo del Reino Unido.

Fury (33-0-1, 24 KO’s) se anotó un KO en el décimo asalto sobre Derek Chisora en una pelea de trilogía en diciembre y luego entabló conversaciones con Oleksandr Usyk para una pelea por el campeonato indiscutible de peso pesado prevista para el 29 de abril en el Wembley Stadium de Londres.

Esas negociaciones se desarrollaron en los medios y colapsaron en marzo, dejando a Fury, de 34 años, en busca de un nuevo oponente. «The Gypsy King» luego apuntó a un regreso el 15 de julio en el Reino Unido.

Fury dijo que la pelea se le ofreció a Andy Ruiz Jr., quien pidió $20 millones, según el campeón del CMB. Otro oponente potencial, Zhilei Zhang, dejó de estar disponible cuando Joe Joyce activó la cláusula de revancha luego de su sorpresiva derrota ante Zhang, de 40 años, por nocaut técnico en el sexto asalto en febrero.

El jueves, el promotor de Usyk, Alexander Krassyuk, ganó los derechos de la defensa del título de peso pesado de Usyk vs. Daniel Dubois. Krassyuk dijo que planea organizar la pelea el 12 de agosto en Breslavia, Polonia. Eso deja a Fury y Joshua disponibles para pelear entre sí si se puede llegar a un acuerdo esta vez.

Durante semanas, las conversaciones han estado en curso para una ambiciosa cartelera de dos peleas en Arabia Saudita en diciembre que presentaría a Fury vs. Usyk y Joshua vs. Deontay Wilder. Esa doble cartelera de peso pesado aún se está explorando, dijeron las fuentes.

Pero Fury está ansioso por finalizar su primera pelea de 2023 e instruyó a su equipo para presionar por una pelea con Joshua este verano, dijeron las fuentes.

Una revancha el 12 de agosto entre Joshua y Dillian Whyte en el Reino Unido también se está explorando, dijeron las fuentes. Joshua (25-2, 22 KOs) detuvo a Whyte en la ronda 7 cuando se enfrentaron en 2015.

Esa pelea tuvo lugar antes de que Joshua capturara tres títulos de peso pesado. El dos veces campeón de peso pesado fue derrotado por Usyk por segunda vez en agosto. Joshua, de 33 años, se recuperó con una victoria por decisión unánime sobre Jeremaine Franklin en abril, la primera pelea de AJ con el entrenador Derrick.

