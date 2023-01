Los gremios estatales acordaron con el Gobierno un aumento de 97% para la paritaria de 2022

Los últimos tramos de subas salariales se cobrarán en 10% en febrero, 8% en marzo y 5,13% en abril. Los gremios UPCN y ATE discutirán la paritaria de 2023 cerca de junio

Los gremios estatales firmaron con el Gobierno nacional un acuerdo para cerrar la paritaria de 2022 con un aumento anual de 97% que regirá hasta junio, informaron fuentes del Ministerio de Trabajo.

El convenio salarial, rubricado por UPCN y ATE en una reunión que comenzó a las 15 en la cartera laboral, incluirá tres nuevos tramos de incrementos, a razón de 10% desde febrero, 8% en marzo y un 5,13% en abril, explicaron fuentes gremiales a Infobae.

“La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) alcanzó un acuerdo con las autoridades del Poder Ejecutivo Nacional para el último tramo de la paritaria 2022 (vigencia desde el 1/06/2022 al 31/05/2023)”, explicó el sindicato que conduce Andrés Rodríguez. “De ese modo, el incremento salarial de los trabajadores públicos nacionales totaliza un 97% de incremento”, afirmaron.

Será, de esta forma, la finalización de la negociación paritaria de 2022. Todavía quedará pendiente, más cerca de mitad de año, el tira y afloje con el Gobierno nacional para el aumento de salarios de la paritaria 2023. El Poder Ejecutivo busca propiciar una pauta de acuerdos con un número más cercano al 60%, en línea con la expectativa de recorte de la inflación que proyecta el equipo económico.

“Esperamos iniciar a la mayor brevedad posible las conversaciones de la paritaria correspondiente al periodo 2023 que empieza a regir el 1° de junio del corriente año, donde apostamos a una baja inflacionaria que resguarde el poder adquisitivo del salario de los estatales”, mencionó un comunicado de UPCN.

Durante la firma, Marcelo Bellotti, Secretario de Trabajo, señaló: “El desafío más grande, este año, será tener un proyecto estratégico donde el movimiento obrero sea el actor social más importante de la construcción de nuestra democracia social”.

Estuvieron presentes en la reunión, la secretaria de Empleo Público, Ana Castellani; por parte de la cartera laboral, por la Dirección de Análisis Laboral del Sector Publico, Mara Mentoro; y la jefa del Departamento N°1 Dirección de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Juliana Califa. Por parte de UPCN asistieron Felipe Carrillo, Diego Gutiérrez, Alejandra López Atía, Felipe Carrillo, Marta Farías y Hugo Spairani; mientras que por ATE estuvieron presentes Hugo “Cachorro” Godoy, Flavio Vergara, Mercedes Cabezas y Mariana Amartino.

En las primeras semanas del año algunos sindicatos comenzaron a realizar las últimas revisiones por cláusulas gatillo y acuerdos de renegociación de los convenios salariales a los que llegaron a lo largo del año. El gremio de comercio, por ejemplo, firmó hace diez días con las cámaras del sector un aumento anual del 101% a partir de un incremento del básico de convenio, que elevará el piso salarial de $139.000 a $182.700.

Otros sindicatos ya iniciaron sus negociaciones salariales para 2023. La conducción de la Asociación Bancaria (AB), que lidera Sergio Palazzo, por ejemplo, y las cuatro cámaras empresarias de la actividad iniciaron la semana pasada de manera formal la negociación paritaria del año en el Ministerio de Trabajo por pedido del gremio, informó la entidad.

Un documento firmado por Palazzo y el secretario de Prensa nacional, Claudio Bustelo, indicó hoy que “el sindicato inició la negociación con idéntico concepto al pregonado siempre, es decir, que los trabajadores no sean la variable de ajuste”.

La cuestión sobre un techo de 60% a las paritarias, para que sigan la proyección inflacionaria que hizo el Gobierno fue motivo de discusión en el ámbito sindical. “Las paritarias son libres y soberanas de cada sector” y que “la CGT no acepta ningún techo ni intromisión de la política para que los salarios sean variante de ajuste”, dijo el secretario de Relaciones Internacionales cegetista, Gerardo Martínez (Uocra).

La propia ATE salió al cruce de esa idea. El secretario adjunto nacional del gremio, Rodolfo Aguiar, sostuvo en un documento que “la baja de la inflación no está consolidada y nunca se cumplieron las previsiones presupuestarias”, por lo que demandó la urgente revisión de la paritaria. “Es inadmisible que se pretenda determinar un techo del 60 por ciento a la discusión salarial de este año”, sostuvo Aguiar en relación con una iniciativa de Economía, y añadió que ello “es contrario a las paritarias libres que siempre propuso el Gobierno”.

