“Los representantes de la oposición en Buenos Aires no lograron nunca nada para Formosa”

El diputado provincial Agustín Samaniego, jefe de la bancada justicialista realizó un análisis político de cara a las PASO del 12 de septiembre y cuestionó duramente a la oposición.

Primero consideró que los candidatos de la oposición no pueden salir a la calle, porque reciben reproches de la ciudadanía sobre el rol que ocuparon durante la pandemia.

“Les cuesta mucho salir a la calle y explicarle a la gente, porqué intentaron derrumbar con todos los medios posibles las medidas sanitarias de Formosa, que no tenían otro objetivo que cuidar la salud y vida de los formoseños”, consideró.

Dijo que desde el oficialismo siempre se advirtió que no buscaban libertad y democracia como pregonaban, sino que escondían “una ambición desmedida por ocupar un cargo” que se evidencia en la actualidad con una cruda pelea entre dos sectores.

“Están desorientados, no saben encontrarle el tono a la campaña, se encuentran con una sociedad que les pide explicaciones, un mea culpa de porqué actuaron así”, consideró al señalar que son responsables de manera absoluta del incremento exponencial de casos en Formosa y de fallecidos, por coronavirus.

Sin embargo, dijo que la diferencia se evidencia con los precandidatos del Frente de Todos, que pueden salir a la calle y conversar con la gente sobre el pasado y el futuro, a la luz del Modelo Formoseño.

“Cuando hemos tenido representantes de la oposición en Buenos aires no lograron nunca nada para Formosa. Quisiéramos conocer la lista o gestiones que hicieron para Formosa durante los 4 años de Mauricio Macri, que diga Luis Naidenoff y los diputados nacionales de la oposición lo que hicieron”, pidió.

Recordó el legislador que durante la gestión macrista, Formosa no solo sufrió graves problemas económicos derivado de una mala administración federal, sino que también fue olvidada. “Deberían explicar porque abrazaron con tanta pasión el modelo de Mauricio Macri”, consideró.

Vacunación

Consideró el legislador que la buena campaña de vacunación contra el COVID-19 más los esfuerzos de todo el pueblo llevan a que nos dirijamos a una ““nueva normalidad, con el uso del barbijo, distanciamiento, lavado de manos y estrictos controles sanitarios”.

“Somos conscientes que hemos hecho hasta lo imposible para cuidar la vida y la salud de cada uno de los formoseños”, remarcó el legislador, haciendo notar que “no se trata sólo de la responsabilidad del Gobierno, sino de la enorme mayoría del pueblo formoseño que se ha comprometido con el cuidado mutuo”.

Consideró asimismo que “agosto y septiembre deben ser los meses de las segundas dosis, de completar el esquema al menos en los mayores de 18 años y aplicar la primera inoculación en los menores de esa edad”, para lo cual “empezamos con los jóvenes con factores de riesgo”.

En ese sentido, ansió que en breve se apruebe la vacuna Sinopharm en menores “y recibamos más dosis de Moderna para poder completar ese grupo etario que es importantísimo, más en nuestra provincia, ya que tenemos una población joven muy importante”.

