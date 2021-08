Otra escuela blanco de la inseguridad: delincuentes robaron tres inodoros de los baños de la EPET Nº2

Compartir

Ayer a la madrugada, delincuentes ingresaron a la EPET N2 y se robaron tres inodoros de los baños del Polideportivo. Vale decir que no es la primera vez que la institución educativa es blanco de los malvivientes, ya que permanentemente se registran robos y vandalismo, lo cual genera serios daños al patrimonio de la escuela.

El secretario contable de la institución, Diego Fernández dijo al Grupo de Medios TVO que el hecho les sorprendió por el “trabajo” y la “logística” que emplearon los delincuentes para cometer el robo. “Quienes entraron a la escuela sabían lo que hacían, es decir, tenían en mente lo que pensaban robar porque hasta se tomaron el tiempo de sacar los tornillos, no arrancaron de una los inodoros, también trajeron sus los elementos necesarios para concretar su cometido”, aseveró.

“No sabría decir quiénes son o cuántos, pero si una cosa está clara y es que se tomaron todo el tiempo para revisar bien la zona y hacer un trabajo bastante prolijo”, continuó diciendo.

En este sentido, lamentó que “siempre somos víctimas de hechos vandálicos o robos, pero nunca nos robaron los inodoros”.

Por otro lado, Fernández aseveró que “estamos dolidos porque están dañando el patrimonio de la institución. Somos una escuela pública y con los pocos fondos que ingresan tratamos de cubrir baches”.

Consultado si es que los baños eran usados respondió que sí, que pertenecen al Polideportivo y “ahora que la gente de educación física está haciendo actividades los utiliza”.

Asimismo, reconoció que anteriormente robaron las puertas de aluminio de los baños del polideportivo. “Se ve que alguien está armando su casa con las cosas que roban de acá”, ironizó y añadió que “ya son varias las puertas que se llevaron, no solo de ahí sino de algunos salones también”.

“Nosotros contamos con personal de seguridad, pero sucede en el momento que ellos no están, porque a mí me informan constantemente”, afirmó.

Por último reiteró que el daño que les hicieron es bastante y pidió que “ojalá no vuelva a pasar”.

