«La gente no necesita que se les diga que está mal, quiere soluciones»

En el piso de Exprés en Radio, el concejal capitalino de la UCR, Gerardo Piñeiro habló de los problemas de los vecinos y dejó en claro que no pretende ser en mero «narrador» porque los mismos «viven su realidad por su cuero». «La gente no necesita que les contemos cuáles son sus problemas, lo que quieren es soluciones y es lo que tenemos que brindar desde el lugar que ocupamos», aseveró el edil.

«Cada zona tiene sus problemas y particularidades, aunque algunos son transversales, por ejemplo, la situación económica es un tema que está en el eje de todo, que nos afecta a todos», comenzó diciendo.

Seguidamente comentó que la zona norte de la provincia tiene una particularidad que «es una zona muy productiva, pero de pequeñajos chacreros, ahí tenemos la realidad de los bananeros, de los fruticultores, del citrus, etcétera; después en otros puntos hay problemas con el agua, las tierras, los caminos, el transporte o energía eléctrica».

«En este momento, nosotros que estamos a frente de la representación política, no podemos ser simplemente relatores de la situación, no puedo ir a juntarme con vecinos para decirle que están mal, ellos no necesitan que les diga eso porque están viviendo por cuero propio la realidad», se sinceró.

Añadió entonces que «lo que tengo que plantarles es la solución que tenemos para brindarles a sus problemas; el vecino espera soluciones no que me convierta en un narrador de su realidad, eso es muy fácil».

«Tengo que decirles cuáles son las soluciones que les llevo y de dónde voy a sacar para ello», insistió Piñeiro.

Transporte público de la ciudad

Por otro lado, el edil no dejó pasar la oportunidad para referirse al transporte urbano de pasajeros de Formosa. «Hace mucho tiempo venimos planteando al Intendente que declare la emergencia al transporte», lanzó.

Reconoció que al problema de colectivo hay que «enfrentarlo» y que «estamos en una situación de emergencia y eso hay que reconocer, es lo primero que se debe hacer, de esa manera la Municipalidad podrá coadministrar el servicio».

«Una vez que el Intendente tome la decisión política de declarar la emergencia, en 24 horas podrá empezar a tomar decisiones en torno a la cuestión. Es la única posibilidad para saber la real situación del transporte porque las auditorias todavía no se hicieron, no se iniciaron», cerró.

