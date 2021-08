Lucas Passerini aparece nuevamente en el radar de Colo Colo

Compartir

Colo Colo continúa buscando opciones para sumar en el ataque de cara al segundo semestre del Campeonato Nacional. Ante la caída en el fichaje de Marcelo Moreno Martins, obligó a la dirigencia del Cacique a pensar en el plan B para sumar en la delantera alba.

No obstante, han comenzado a surgir nuevos nombres para esta posición de centrodelantero, por las cuales, si bien no han sido nombres confirmados por el propio Gustavo Quinteros como sí lo fue con el goleador boliviano del Cruzeiro, es una de las posibilidades que ha comenzado a surgir en las últimas jornadas es el nombre de Lucas Passerini.

Incluso, el representante del jugador, Diego Braga, fue quien se refirió a esta posibilidad sin descartar un posible arribo al Cacique, pero dejando claro que una problemática para los albos puede ser el alto salario que tiene el jugador.

“Le toca estar en una situación deportiva donde está peleando el puesto y la verdad es que es una posibilidad. Más un club importante como Colo Colo que a Lucas le interesa, pero la gente de Colo Colo sabe cuál es la situación contractual y cuál es el salario de Lucas. En estos días no he tenido un contacto con nadie”.

Pero eso no fue todo, dado que además continuó profundizando en el tema. “Tiene un salario muy bueno, a él lo compraron en 2,5 millones cuando fue goleador del torneo chileno así que tiene muy buen contrato, no es fácil. La parte deportiva lo seduce, pero no está fácil”, expresó en conversación con Deportes Agricultura.

