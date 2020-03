Luciano De Cecco: «Parece que estamos viviendo algo irreal»

Compartir

En una entrevista al Diario La Nación de Perugia, resumida en el prestigioso sitio italiano volleyball.it, el armador argentino Luciano De Cecco aseguró que, más allá de su preocupación, no ve todavía posibilidades de que el torneo italiano sea cancelado.

“Cada jugador trata de mantenerse en forma. Paula (N de la R: Su mujer), que es tenista, está acostumbrada a los ejercicios individuales me ayuda mucho. Los números son claros, la situación no mejora el tiempo se acaba junto con los contratos. Se dice que algunos clubes quieren terminar el campeonato”, aseguró De Cecco.

Como la Superliga Masculina de Brasil, el torneo italiano todavía no ha sido cancelado. “Entiendo que algunos equipos quieren finalizarlo, pero no soy optimista al respecto. En las conversaciones con los compañeros de equipo no hablamos de vóley sino de la situación de la emergencia y de las medidas que se están tomando”.

Respecto de la información que consume, De Cecco aseguró: “Tengo mucho tiempo disponible y leo de todo en internet sobre lo que está sucediendo fuera de casa. Parece que estamos viviendo algo irreal”.

El caso de la estrella francesa Earvin Ngapeth lo impactó: “Cuando leí que dio positivo por COVID-19 inmediatamente pensé que el vóley se había terminado por esta temporada. Los únicos campeonatos que seguía abiertos en Europa todavía eran de Rusia y Turquía y ahora entendieron que había que parar”.